По проспекту Независимости в сторону центра Минска движется колонна студентов столичных вызов

Источник материала: БелаПАН

Минск, 1 сентября. Колонна студентов Белорусского государственного университета информатики и ридоэлектроники (БГУИР) и Белорусского национального технического университета (БНТУ) — около полутора сотен человек — движется по проспекту Независимости в сторону центра города.

Студенты несут плакаты с надписями: "Свабоду палітвязням", "Жыццё чалавека – найвялікшая каштоўнасць", "Хоть бы не исколючили. Стоп репрессии". У некоторых на плечах бело-красно-белые флаги.

Предполагается, что по ходу к колонне примкнут студенты других столичных вузов — Белорусского государственного педагогичского университета, Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ), Белорусского государственного экономического университета (БГЭУ), Белорусского государственнного технологического университета (БГТУ), Белорусского государственного университета культуры и искусства (БГУКИ) и БГУ.

Участников шествия приветствуют сигналаами проезжающие мимо автомобили.

Примерно через 15 минут после начала шествия сотрудник милиции с мегафоном предупреждает судентов о незаконности мероприятия и просит разойтись. Студенты в ответ проскандировали "Жыве Беларусь!".

Известно, что сегодня утром в МГЛУ приезжал министр иностранных дел Владимир Макей. Подробности его пребывания в вузе неизвестны.

Студенты планируют дойти до Министерства образования и встретиться с министром.

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Татьяна Коровенкова, БелаПАН.