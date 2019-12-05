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Запашный о мате на трибунах: «Ввел бы ОМОН, «покрошил» бы этих болельщиков»
06.12.2019 11:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный высказался о мате на трибунах во время футбольных матчей.
– Отсутствие ответственности – проблема. Я бы ввел ОМОН, «покрошил» бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела. И завтра они бы на «вы» разговаривали.
Неприемлемо на стадионе в присутствии маленьких детей материться. И призывать к этому трибуны. Я понимаю, можно в сердцах сказать: «А, #####! (блин)», но в этом случае идет специальная травля, намеренное действие. Кстати, думал, что есть вариант, как оградить от этого при строительстве стадионов.
– Какой?
– Сектор, где сидят такие «болельщики», в случае чего ограждается специальными жалюзи.
– А может, в клетку?
– Нет, в клетку не надо. Просто поднимаются жалюзи. И пусть они хоть оборутся в этой коробке. Футбола они не видят, но есть выход со стадиона. Футбола нет, пусть уходят. А могут орать, но мы их не услышим из-за железного звуконепроницаемого занавеса, – заявил Запашный.
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Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный высказался о мате на трибунах во время футбольных матчей.
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