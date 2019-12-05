Бернд Штанге: «Пожалуйста, скажи всем, кто думал, что Штанге хочет работать в минском «Динамо», что это не так. Будьте спокойны»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер сборной Беларуси Бернд Штанге развеял слухи о том, что он станет новым главным тренером минского .

– Вы были на двух матчах минского «Динамо». И многие предположили, что вы или возглавите команду, или пойдете работать в клуб.

– Нет, тренером точно не буду работать. Мне 71 год, главным не хочу быть. Предложения есть каждый месяц – из Африки, Катара, Эмиратов, с Кипра – но я не хочу работать. Я организовал международные тренерские курсы, посещаю страны. Например, недавно был в Австралии. А так я сейчас пенсионер :). Повторюсь, главным тренером быть не хочу. 200 процентов.

– А если в руководстве клуба?

– Нет. Готов быть волонтером, что-то советовать. Но, поймите, я провел 176 матчей со сборными. Оман, Сирия, Ирак, Сингапур, Беларусь... 176 раз я стоял и слушал национальный гимн. Это очень много. Плюс я долгое время работал с клубами. Так что сейчас максимум могу консультировать и учить тренеров. Пожалуйста, скажи всем, кто думал, что Штанге хочет работать в минском «Динамо», что это не так. Будьте спокойны. Сейчас в «Динамо» и Сергей Омельянчук.

– Вас не звали в какой-нибудь белорусский клуб?

– Нет. И даже не хочется об этом говорить, – сказал Штанге.

«Теперь понимаю, почему сборная на 87-м месте в рейтинге». Штанге приехал в Беларусь, посмотрел пару топ-матчей – и вот его впечатления

Штанге присутствует на матче «Динамо» Минск – «Динамо» Брест. Ранее он был на игре «бело-голубых» с БАТЭ