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МЧМ-2020. Беларусь сыграет с Латвией и другие матчи

10.12.2019 10:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня во второй игровой день молодежного чемпионата мира в дивизионе IA сборная Беларуси сыграет с Латвией.

Дивизион IA

Минск, «Чижовка-Арена»

2-й тур

Латвия – Беларусь

10 декабря, 19:30

Словения – Дания

10 декабря, 12:30

Австрия – Норвегия

10 декабря, 16:00

Положение команд: Норвегия – 3 очка (1 матч), Латвия – 3 (1), Беларусь – 3 (1), Австрия – 0 (1), Дания – 0 (1), Словения – 0 (1). 

Победитель турнира выйдет в элитный дивизион.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня во второй игровой день молодежного чемпионата мира в дивизионе IA сборная Беларуси сыграет с Латвией.
 
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