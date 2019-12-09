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МЧМ-2020. Беларусь сыграет с Латвией и другие матчи
10.12.2019 10:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня во второй игровой день молодежного чемпионата мира в дивизионе IA сборная Беларуси сыграет с Латвией.
Дивизион IA
Минск, «Чижовка-Арена»
2-й тур
Латвия – Беларусь
10 декабря, 19:30
Словения – Дания
10 декабря, 12:30
Австрия – Норвегия
10 декабря, 16:00
Положение команд: Норвегия – 3 очка (1 матч), Латвия – 3 (1), Беларусь – 3 (1), Австрия – 0 (1), Дания – 0 (1), Словения – 0 (1).
Победитель турнира выйдет в элитный дивизион.
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Сегодня во второй игровой день молодежного чемпионата мира в дивизионе IA сборная Беларуси сыграет с Латвией.
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