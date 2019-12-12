ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хоккеисты юниорской сборной Беларуси победили Казахстан на международном турнире в Елгаве

12.12.2019 — Новости Спорта | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Хоккеисты юниорской сборной Беларуси обыграли Казахстан на международном турнире в Елгаве (Латвия). Счет встречи 5:0 (2:0, 2:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хоккеисты юниорской сборной Беларуси победили Казахстан на международном турнире в Елгаве

Казахстанские юниоры, изначально сделав ставку на силовой, контактный хоккей, очень быстро почувствовали недостатки такого подхода к сопернику. Два удаления подряд привели к голам белорусов. Отличились Александр Пальчик и Виталий Антонович.

Во втором периоде преимущество белорусской команды утроил Владислав Шило, оказавшийся в нужном месте на добивании. Затем пришла очередь отличиться для Сергея Кузнецова.

После второго перерыва казахстанская дружина сменила голкипера, но и он не смог сохранить ворота в неприкосновенности. Сергей Кузнецов оформил дубль в меньшинстве, установив окончательный счет встречи.

Помимо казахстанцев соперниками белорусов на турнире в Елгаве станут сверстники из Латвии, а также второй состав сборной хозяев возрастной категории U-20. Она составлена из хоккеистов, не вошедших в основной состав команды, которая сражается за повышение в классе на молодежном чемпионате мира в первом дивизионе в Минске. Юниорская сборная Дании по неизвестным причинам от поездки в Елгаву отказалась.

Источник: БелТА

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хоккеисты юниорской сборной Беларуси обыграли Казахстан на международном турнире в Елгаве (Латвия). Счет встречи 5:0 (2:0, 2:0, 1:0), сообщает корреспондент
 
Новости дня
Новости спорта
 
Анчелотти нет среди кандидатов «Арсенала» на пост тренера (ESPN)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.12.2019
Полымя
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика