Мужская сборная Беларуси впервые вышла в высший дивизион чемпионата Европы по индорхоккею

Источник материала: Tribuna.com

Мужская национальная команда впервые вышла в высший дивизион чемпионата Европы по индорхоккею.

Турнир 2-го дивизиона проходил в швейцарском Люцерне 17-19 января. В высший дивизион выходили 2 лучшие команды. Белорусская сборная, которая на данный момент занимает 35 место в рейтинге международной федерации хоккея на траве, сыграла в группе Б вместе с Португалией (21 место), Данией (18 место) и Турцией (32 место).

В группе белорусф одержали 2 победы против Португалии (5:4) и Дании (8:1). Игра с Турцией завершилась вничью (2:2). В следующий раунд выходили 2 лучшие команды каждой подгруппы и образовывали новый квартет D: ими стали Беларусь, Португалия, Швейцария и Хорватия. В своем активе белорусы имели 3 очка.

Первый матч в группе D белорусы уступили Швейцарии (2:3). В заключительной игре с Хорватией белорусы вырвали победу, заняла 2 место и впервые получила право в 2022 году сыграть в высшем дивизионе турнира.

Первыми стали хозяева сборная Швейцарии, которая на протяжении всего турнира победила во всех матчах, кроме игры с Хорватией (ничья 2:2).