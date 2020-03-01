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Надаль четвертым в истории выиграл 85 титулов
01.03.2020 08:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вторая ракетка мира
Надаль занимает четвертое место в истории профессионального тенниса по количеству выигранных трофеев, уступая только Ивану Лендлу (94),
На харде Надаль выиграл 22 титула и теперь делит восьмое место в истории с
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Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль в финале турнира в Акапулько обыграл Тэйлора Фрица – 6:3, 6:2.
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