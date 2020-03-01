ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Надаль четвертым в истории выиграл 85 титулов

01.03.2020 08:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль в финале турнира в Акапулько обыграл Тэйлора Фрица – 6:3, 6:2. Испанец провел 122-й финал ATP и выиграл 85-й титул.

Надаль занимает четвертое место в истории профессионального тенниса по количеству выигранных трофеев, уступая только Ивану Лендлу (94), Роджеру Федереру (103) и Джимми Коннорсу (109).

На харде Надаль выиграл 22 титула и теперь делит восьмое место в истории с Джоном Макинроем, Стефаном Эдбергом и Майклом Чангом.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль в финале турнира в Акапулько обыграл Тэйлора Фрица – 6:3, 6:2.
 
Новости дня
Новости спорта
 
НХЛ. «Тампа» играет с «Калгари», «Флорида» примет «Чикаго», «Питтсбург» против «Сан-Хосе», «Айлендерс» – «Бостон»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

29.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
01.03.2020
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика