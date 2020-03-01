Надаль четвертым в истории выиграл 85 титулов

Источник материала: Tribuna.com

Вторая ракетка мира в финале турнира в Акапулько обыграл Тэйлора Фрица – 6:3, 6:2. Испанец провел 122-й финал и выиграл 85-й титул.

Надаль занимает четвертое место в истории профессионального тенниса по количеству выигранных трофеев, уступая только Ивану Лендлу (94), (103) и Джимми Коннорсу (109).

На харде Надаль выиграл 22 титула и теперь делит восьмое место в истории с , Стефаном Эдбергом и Майклом Чангом.