Вадим Беленко: «Ещё ищем футболистов для глубины состава и конкуренции»

Источник материала: Полесская правда



Главный тренер «Волны» в интервью клубной пресс-службе рассказал о первом месяце подготовки к новому сезону.

— Прошло уже чуть более месяца с того дня, как «Волна» приступила к предсезонной подготовке. Чему, главным образом, была посвящена работа в этот период и всё ли из запланированного удалось осуществить?

Как обычно, работа в предсезонный период строится в зависимости от того, сколько времени на него отведено. Это — первый фактор. Второй фактор — какую команду тренер хочет видеть в новом сезоне. И третий фактор — насколько сохранён предыдущий состав. По большому счёту, именно третий фактор вызывал главную озабоченность. Из прошлогоднего состава в команде оставили лишь 6-7 игроков. Поэтому комплектование и работа над физическими кондициями — основной лейтмотив этого месяца.

— Выражаясь математически, на сколько процентов уже укомплектована команда?

Некоторые обстоятельства привели к тому, что мы изначально не могли рассчитывать на ситуацию, когда есть возможность приглашать большое количество кандидатов на просмотр и потом оставлять лучших из них. Поэтому приглашали футболистов «точечно», но строго следуя некоторым принципам: возраст, соответствие нашим требованиям по позиции, мотивация, любовь к футболу. Сейчас все, кто тренируется с командой, уже заключили контракты. Основную обеспокоенность вызывает пока положение дел в линии обороны и опорной зоне полузащиты. Поэтому ищем ещё 4-5 футболистов для глубины состава и конкуренции в этих линиях. Это процесс непростой, но очень важный. Справимся — будем чувствовать себя увереннее.

— С какими трудностями пришлось столкнуться при комплектовании?

Возможно, слово трудности не совсем правильное. Но особенности у каждой предсезонки при комплектовании, конечно, есть. Главная из них — очень скудный количественный состав местных воспитанников, готовых стабильно играть на уровне первой лиги. В городе недавно появилась ещё любительская команда, и многие пинские игроки предпочитают выступать за неё в этом статусе. Что касается ребят 2003-04 годов рождения, то им нужно ещё несколько лет для обретения необходимых качеств.

— Два последних спарринга «Волна» завершила вничью. Какие были положительные и негативные впечатления от игры команды?

Контрольные матчи проводятся с целью нахождения и построения 2-3 моделей игры к предстоящему сезону. Чем больше новых футболистов приходит в команду, тем больше времени на это требуется. Поэтому каждый новый спарринг — это появление важной информации для анализа и конструирования взаимопонимания между футболистами, которые совсем недавно ещё не были хорошо знакомы друг с другом. Значимость результата в предсезонных матчах больше в том, что результат формирует общее настроение команды, её самоутверждение в новых условиях, веру в то, что можно добиваться результата, и уважение к партнёрам за честно проделанную работу во время матча. Поэтому позитив и негатив от игры носит условный характер. В последнем нашем матче мы впервые играли на свежем воздухе, поэтому изначально выбрали более экономную манеру поведения, с целью сохранить темп на протяжении всего матча. В этом плане нам всё удалось. Но некоторая расхлябанность в действиях (такое бывает, когда команда внутренне чувствует, что сильнее соперника) и недостаточная акцентированность в завершающей фазе не позволили выиграть матч.

— Контрольные матчи с какими соперниками запланированы на март и начало апреля?

Впереди у нас есть ещё несколько спаррингов. Среди соперников «Арсенал» из Дзержинска, «Гранит», ответная игра с «Динамо-БОЦОР», «Лида» и «Ивацевичи». Возможно, найдём ещё 1-2 соперников на 25-28 марта.