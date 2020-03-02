ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вадим Беленко: «Ещё ищем футболистов для глубины состава и конкуренции»

02.03.2020 — Новости Спорта | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Вадим Беленко: «Ещё ищем футболистов для глубины состава и конкуренции»
Главный тренер «Волны» в интервью клубной пресс-службе рассказал о первом месяце подготовки к новому сезону.

— Прошло уже чуть более месяца с того дня, как «Волна» приступила к предсезонной подготовке. Чему, главным образом, была посвящена работа в этот период и всё ли из запланированного удалось осуществить?

Как обычно, работа в предсезонный период строится в зависимости от того, сколько времени на него отведено. Это — первый фактор. Второй фактор — какую команду тренер хочет видеть в новом сезоне. И третий фактор — насколько сохранён предыдущий состав. По большому счёту, именно третий фактор вызывал главную озабоченность. Из прошлогоднего состава в команде оставили лишь 6-7 игроков. Поэтому комплектование и работа над физическими кондициями — основной лейтмотив этого месяца.
— Выражаясь математически, на сколько процентов уже укомплектована команда?

Некоторые обстоятельства привели к тому, что мы изначально не могли рассчитывать на ситуацию, когда есть возможность приглашать большое количество кандидатов на просмотр и потом оставлять лучших из них. Поэтому приглашали футболистов «точечно», но строго следуя некоторым принципам: возраст, соответствие нашим требованиям по позиции, мотивация, любовь к футболу. Сейчас все, кто тренируется с командой, уже заключили контракты. Основную обеспокоенность вызывает пока положение дел в линии обороны и опорной зоне полузащиты. Поэтому ищем ещё 4-5 футболистов для глубины состава и конкуренции в этих линиях. Это процесс непростой, но очень важный. Справимся — будем чувствовать себя увереннее.
— С какими трудностями пришлось столкнуться при комплектовании?

Возможно, слово трудности не совсем правильное. Но особенности у каждой предсезонки при комплектовании, конечно, есть. Главная из них — очень скудный количественный состав местных воспитанников, готовых стабильно играть на уровне первой лиги. В городе недавно появилась ещё любительская команда, и многие пинские игроки предпочитают выступать за неё в этом статусе. Что касается ребят 2003-04 годов рождения, то им нужно ещё несколько лет для обретения необходимых качеств.
— Два последних спарринга «Волна» завершила вничью. Какие были положительные и негативные впечатления от игры команды?

Контрольные матчи проводятся с целью нахождения и построения 2-3 моделей игры к предстоящему сезону. Чем больше новых футболистов приходит в команду, тем больше времени на это требуется. Поэтому каждый новый спарринг — это появление важной информации для анализа и конструирования взаимопонимания между футболистами, которые совсем недавно ещё не были хорошо знакомы друг с другом. Значимость результата в предсезонных матчах больше в том, что результат формирует общее настроение команды, её самоутверждение в новых условиях, веру в то, что можно добиваться результата, и уважение к партнёрам за честно проделанную работу во время матча. Поэтому позитив и негатив от игры носит условный характер. В последнем нашем матче мы впервые играли на свежем воздухе, поэтому изначально выбрали более экономную манеру поведения, с целью сохранить темп на протяжении всего матча. В этом плане нам всё удалось. Но некоторая расхлябанность в действиях (такое бывает, когда команда внутренне чувствует, что сильнее соперника) и недостаточная акцентированность в завершающей фазе не позволили выиграть матч.
— Контрольные матчи с какими соперниками запланированы на март и начало апреля?

Впереди у нас есть ещё несколько спаррингов. Среди соперников «Арсенал» из Дзержинска, «Гранит», ответная игра с «Динамо-БОЦОР», «Лида» и «Ивацевичи». Возможно, найдём ещё 1-2 соперников на 25-28 марта.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Главный тренер «Волны» в интервью клубной пресс-службе рассказал о первом месяце подготовки к новому сезону. — Прошло уже чуть более месяца с того дня, как...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Брестское «Динамо» закрыло клубный офис в Минске («Прессбол»)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

01.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
02.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика