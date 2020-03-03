Владимир Базанов: «Сотрудничество АБФФ и Parimatch предусматривает совместное противодействие организации договорных матчей»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель АБФФ Владимир Базанов прокомментировал подписание соглашения о сотрудничестве с компанией Parimatch.

«Соглашение с компанией Parimatch носит уникальный для нашего вида спорта характер. Никогда прежде в суверенной истории букмекеры и футбол не объединяли усилия для популяризации лучшей в мире игры с мячом. Хотя ставки на события в матчах

давно стали неотъемлемой частью футбола. Мы решили поломать стереотипы и вместе с ведущим букмекером Беларуси сделать состязания под эгидой АБФФ ярче и содержательнее.

Суперкубок в лице Parimatch получит титульного спонсора и инвестиции, которые способствуют развитию соревнований. Важно отметить, что сотрудничество предусматривает также совместное противодействие организации и проведению договорных матчей. Уверен, наше сотрудничество получится продолжительным и плодотворным. А с течением времени расширится, приобретя новые формы и варианты», – сказал Базанов .

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