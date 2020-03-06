Минское «Динамо» заняло 2-е место в КХЛ по средней посещаемости домашних матчей в сезоне-2019/20

Источник материала: Tribuna.com

Средняя посещаемость домашних матчей минского «Динамо» в сезоне составила 10 699 человек на игре. Это на 985 зрителей больше, чем в прошлом сезоне.

В КХЛ минское «Динамо» стало вторым по посещаемости, уступив СКА (11 987).

Среди европейских лиг «Динамо» пока занимает 6-ю позицию. Впереди три немецких клуба, один швейцарский и СКА.