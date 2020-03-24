Дулуб о Филипенко: «То, что мы увидели с «Энергетиком-БГУ», иначе как провал сложно назвать»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер БАТЭ Олег Дулуб поделился мнением об игре в матче против «Энергетика-БГУ».

– У Егора Филипенко всего лишь 36% выигранных единоборств и один удачный отбор из трех. Что с Егором Филипенко?

– Сложно сказать. Нужно находиться в команде, чтобы понимать, что происходит с Егором, но коэффициенты действительно очень низкие. Его позиция – это примерно 70-80% выигранных единоборств, потому что это все время лицо, все время навстречу мячу и т.д. Но то, что мы видим с «Энергетиком-БГУ» , иначе как провал сложно назвать, – сказал Дулуб в эфире « ЯСНАе TV ».

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