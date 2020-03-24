ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Дулуб о Филипенко: «То, что мы увидели с «Энергетиком-БГУ», иначе как провал сложно назвать»

24.03.2020 09:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер БАТЭ Олег Дулуб поделился мнением об игре Егора Филипенко в матче против «Энергетика-БГУ».

– У Егора Филипенко всего лишь 36% выигранных единоборств и один удачный отбор из трех. Что с Егором Филипенко?

– Сложно сказать. Нужно находиться в команде, чтобы понимать, что происходит с Егором, но коэффициенты действительно очень низкие. Его позиция – это примерно 70-80% выигранных единоборств, потому что это все время лицо, все время навстречу мячу и т.д. Но то, что мы видим с «Энергетиком-БГУ», иначе как провал сложно назвать, – сказал Дулуб в эфире «ЯСНАе TV».

Знаешь, кто будет чемпионом Беларуси? На каждого из фаворитов дают кэф больше 2!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший главный тренер БАТЭ Олег Дулуб поделился мнением об игре Егора Филипенко в матче против «Энергетика-БГУ».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Кубок президента. 1/2 финала. Седьмой матч. «Неман» принимает «Шахтер»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
24.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика