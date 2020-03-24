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Дулуб о Филипенко: «То, что мы увидели с «Энергетиком-БГУ», иначе как провал сложно назвать»
24.03.2020 09:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший главный тренер БАТЭ
– У Егора Филипенко всего лишь 36% выигранных единоборств и один удачный отбор из трех. Что с Егором Филипенко?
– Сложно сказать. Нужно находиться в команде, чтобы понимать, что происходит с Егором, но коэффициенты действительно очень низкие. Его позиция – это примерно 70-80% выигранных единоборств, потому что это все время лицо, все время навстречу мячу и т.д. Но то, что мы видим с
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Бывший главный тренер БАТЭ Олег Дулуб поделился мнением об игре Егора Филипенко в матче против «Энергетика-БГУ».
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