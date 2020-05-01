Саснович номинирована на премию «Heart Award» Кубка Федерации

Источник материала: Tribuna.com

Белоруска Александра Саснович номинирована на премию Кубка Федерации.

Международная теннисная федерация номинировала Александру Саснович на премию FED CUP Heart Award» по итогам матчей плей-офф Мировой группы Кубка Федерации, которые прошли в феврале 2020 года. Также на эту премию номинированы Лейла Энни Фернандес (Канада), Карла Суарес Наварро (Испания) и Анастасия Севастова (Латвия). Голосование пройдет с 1 по 8 мая на официальном сайте Кубка Федерации .

Александра уже дважды становилась обладательницей этой премии: в 2016 году за матч против Канады (1 круг II Мировая группа), в 2017 — за матч против Швейцарии (полуфинал Мировой группы). Данная награда в апреле 2017 года была вручена Арине Соболенко, в 2011 году — Виктории Азаренко.

Премия «Heart Award» вручается с 2009 года тем теннисисткам, которые представляют свою страну на Кубке Федерации и при этом являются примером смелости на корте и преданности команде.