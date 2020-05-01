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Нобель Арустамян: «Будет очень обидно за белорусов. Сейчас они нас спасают, а вернутся европейские чемпионаты – и что будет с белорусами?»

01.05.2020 17:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Комментаторы «Матч ТВ» Нобель Арустамян и Константин Генич обсудили судьбу чемпионата Беларуси после того, как возобновятся европейские чемпионаты.

Арустамян: Мне будет очень обидно за белорусов. Сейчас они нас спасают: мы что-то комментируем, смотрим, ставим и так далее. Вернутся серия А, Ла Лига, АПЛ — и что будет с белорусами?— сказал Нобель в ютуб-программе «Коммент.Шоу».

Генич: За «Ислочь»! За «Слуцк»!

Арустамян: Получается, мы их поматросили и бросили?

 
 
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Комментаторы «Матч ТВ» Нобель Арустамян и Константин Генич обсудили судьбу чемпионата Беларуси после того, как возобновятся европейские чемпионаты.
 
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