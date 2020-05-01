Нобель Арустамян: «Будет очень обидно за белорусов. Сейчас они нас спасают, а вернутся европейские чемпионаты – и что будет с белорусами?»

Источник материала: Tribuna.com

Комментаторы «Матч ТВ» и обсудили судьбу чемпионата Беларуси после того, как возобновятся европейские чемпионаты.

Арустамян: Мне будет очень обидно за белорусов. Сейчас они нас спасают: мы что-то комментируем, смотрим, ставим и так далее. Вернутся серия А, Ла Лига, АПЛ — и что будет с белорусами?— сказал Нобель в ютуб-программе «Коммент.Шоу».

Генич: За ! За «Слуцк»!

Арустамян: Получается, мы их поматросили и бросили?