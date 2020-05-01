|
Нобель Арустамян: «Будет очень обидно за белорусов. Сейчас они нас спасают, а вернутся европейские чемпионаты – и что будет с белорусами?»
01.05.2020 17:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Комментаторы «Матч ТВ»
Арустамян: Мне будет очень обидно за белорусов. Сейчас они нас спасают: мы что-то комментируем, смотрим, ставим и так далее. Вернутся серия А, Ла Лига, АПЛ — и что будет с белорусами?— сказал Нобель в ютуб-программе «Коммент.Шоу».
Генич: За
Арустамян: Получается, мы их поматросили и бросили?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нобель Арустамян: «Будет очень обидно за белорусов. Сейчас они нас спасают, а вернутся европейские чемпионаты – и что будет с белорусами?»
Комментаторы «Матч ТВ» Нобель Арустамян и Константин Генич обсудили судьбу чемпионата Беларуси после того, как возобновятся европейские чемпионаты.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)