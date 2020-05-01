ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Врач БАТЭ: «После увольнения Дулуба Анатолий Капский приехал на базу и сказал команде: «Это была моя ошибка. Извините меня»

01.05.2020 17:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Врач БАТЭ Александр Одинцов рассказал о том, что Анатолий Капский считал назначение Олега Дулуба главным тренером ошибкой.

- Вы были удивлены назначением Дулуба на пост главного тренера команды?

– Не сказал бы, что удивился, потому что заранее знал, что такое может произойти. Но скажу, что после увольнения Дулуба Анатолий Анатольевич приехал на базу и сказал команде: «Это была моя ошибка. Извините меня». И все прекрасно понимали, что данное назначение было действительно ошибкой, по-другому это назвать было нельзя. После Дулуба Капский поставил Багу, сказал, что лучше, чем в БАТЭ, специалистов нет.

Алексея Анатольевича я считаю очень сильным специалистом, с европейским менталитетом. При нем команда шла очень хорошо, все помнят, как мы добрались до 1/16 финала Лиги Европы, играли с «Арсеналом». Даже смогли победить. Внутри коллектива при Баге все было очень хорошо, все были друг за друга, тренер сумел всех объединить. Так что назначение Баги на пост главного тренера было действительно правильным решением, – сказал Одинцов.

Заставлял с травмами работать в общей группе, выбирал слабых соперников, сжег авторитет на штрафе Глебу. Экс-врач БАТЭ – о работе Дулуба

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врач БАТЭ Александр Одинцов рассказал о том, что Анатолий Капский считал назначение Олега Дулуба главным тренером ошибкой.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Лукас Васкес: «Реал» выиграет Ла Лигу, когда сезон возобновится»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика