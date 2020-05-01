Врач БАТЭ: «После увольнения Дулуба Анатолий Капский приехал на базу и сказал команде: «Это была моя ошибка. Извините меня»

Источник материала: Tribuna.com

Врач БАТЭ Александр Одинцов рассказал о том, что считал назначение главным тренером ошибкой.

- Вы были удивлены назначением Дулуба на пост главного тренера команды?

– Не сказал бы, что удивился, потому что заранее знал, что такое может произойти. Но скажу, что после увольнения Дулуба Анатолий Анатольевич приехал на базу и сказал команде: «Это была моя ошибка. Извините меня». И все прекрасно понимали, что данное назначение было действительно ошибкой, по-другому это назвать было нельзя. После Дулуба Капский поставил Багу, сказал, что лучше, чем в БАТЭ, специалистов нет.

Алексея Анатольевича я считаю очень сильным специалистом, с европейским менталитетом. При нем команда шла очень хорошо, все помнят, как мы добрались до 1/16 финала Лиги Европы, играли с «Арсеналом». Даже смогли победить. Внутри коллектива при Баге все было очень хорошо, все были друг за друга, тренер сумел всех объединить. Так что назначение Баги на пост главного тренера было действительно правильным решением, – сказал Одинцов.

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