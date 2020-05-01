Лукас Васкес: «Реал» выиграет Ла Лигу, когда сезон возобновится»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Реала» Лукас Васкес выразил уверенность в том, что мадридский клуб станет чемпионом Ла Лиги в случае возобновления сезона.

«Все игроки «Реала» – профессионалы. Мы неплохо справляемся во время карантина, много тренируемся. Когда сезон возобновится, мы выиграем Ла Лигу», – заявил Васкес Movistar.

«Реал» занимает второе место в таблице Ла Лиги, на два очка отставая от лидирующей «Барселоны» после 27 туров.