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Лукас Васкес: «Реал» выиграет Ла Лигу, когда сезон возобновится»

01.05.2020 17:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Реала» Лукас Васкес выразил уверенность в том, что мадридский клуб станет чемпионом Ла Лиги в случае возобновления сезона.

«Все игроки «Реала» – профессионалы. Мы неплохо справляемся во время карантина, много тренируемся. Когда сезон возобновится, мы выиграем Ла Лигу», – заявил Васкес Movistar.

«Реал» занимает второе место в таблице Ла Лиги, на два очка отставая от лидирующей «Барселоны» после 27 туров.

 
 
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Полузащитник «Реала» Лукас Васкес выразил уверенность в том, что мадридский клуб станет чемпионом Ла Лиги в случае возобновления сезона.«Все игроки «Реала» –...
 
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