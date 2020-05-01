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Лукас Васкес: «Реал» выиграет Ла Лигу, когда сезон возобновится»
01.05.2020 17:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник «Реала»
«Все игроки «Реала» – профессионалы. Мы неплохо справляемся во время карантина, много тренируемся. Когда сезон возобновится, мы выиграем Ла Лигу», – заявил Васкес Movistar.
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Полузащитник «Реала» Лукас Васкес выразил уверенность в том, что мадридский клуб станет чемпионом Ла Лиги в случае возобновления сезона.«Все игроки «Реала» –...
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