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Сроки проведения Лиги Наций не определены
03.05.2020 15:42 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTРешений по Лиге Наций и отборочным матчам чемпионата мира - 2022 года пока нет - официальное заявление УЕФА. Руководство футбольной организации в настоящий момент изучает варианты сроков проведения этих матчей. Напомним, сборная Беларуси остается претендентом на попадание в финальную стадию ближайшего Евро. Нашу команду ждет выездная игра против Грузии в полуфинале Лиги Наций. Лучшая из этой пары в финале сразится с победителем противостояния Косово - Северная Македония.
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Решений по Лиге Наций и отборочным матчам чемпионата мира - 2022 года пока нет - официальное заявление УЕФА. Руководство футбольной организации в настоящий момент...
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