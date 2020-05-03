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Сроки проведения Лиги Наций не определены

03.05.2020 15:42 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Решений по Лиге Наций и отборочным матчам чемпионата мира - 2022 года пока нет - официальное заявление УЕФА. Руководство футбольной организации в настоящий момент изучает варианты сроков проведения этих матчей. Напомним, сборная Беларуси остается претендентом на попадание в финальную стадию ближайшего Евро. Нашу команду ждет выездная игра против Грузии в полуфинале Лиги Наций. Лучшая из этой пары в финале сразится с победителем противостояния Косово - Северная Македония.
 
 
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Решений по Лиге Наций и отборочным матчам чемпионата мира - 2022 года пока нет - официальное заявление УЕФА. Руководство футбольной организации в настоящий момент...
 
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