Ходасевич – Вернидубу: «Сначала выиграйте чемпионат, чтобы потом его как-то судить»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Николай Ходасевич раскритиковал .

– У «горняков» тренер-легионер, который позволяет себе характеризовать команды, как они играют. Допустим, после встречи с «Витебском» Вернидуб начал рассказывать о том, что невозможно играть против таких команд.

Это в Украине играют немножко в другой футбол. А здесь у нас свои возможности, которые пытаются использовать тренеры. И если обладает бюджетом и кадровым ресурсом в шесть-восемь раз меньше вашего, то в общем-то непристойно выходить и жаловаться: взламывайте эту оборону, учитесь играть в позиционной атаке, добивайтесь результата. В конце-то концов, вы тренер-легионер в нашем чемпионате – сначала выиграйте чемпионат, чтобы потом его как-то судить.

А если доказать свою состоятельность, то может быть вы тогда окажетесь в или «Смолевичах» – и сыграете на равных и с БАТЭ, и с , и с минским «Динамо», и с брестским «Динамо». И покажете как в открытую можно будет играть и добиваться результатов. Не вылетать по крайней мере или решать более-менее приземленные задачи. Более того, в 11-м туре у вас выезд к минскому . Докажите здесь, в этом матче, что вы можете бороться за чемпионство, бороться с . Я думаю, что в этой встрече команда , как минимум, не проиграет, – сказал Ходасевич на своем YouTube-канале.

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