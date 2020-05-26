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Герчиков про остановку чемпионата: «Если у легионера из Камеруна есть желание себя сохранить и уехать, то в чем проблема, если он уверен, что в Камеруне безопаснее?»

26.05.2020 10:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Заместитель директора департамента АБФФ по коммуникациям Дмитрий Герчиков в передаче «На грани фола» порассуждал о целесообразности продолжачть чемпионат Беларуси.

«Большая часть футболистов сейчас готова играть. И она хочет играть. Мы это видим в прессе. Возникают условные претензии, в стиле «я боюсь, я не хочу». Слушайте, если у легионера из Камеруна есть желание себя сохранить и уехать, то нет вопросов. Если ты уверен, что у тебя в Камеруне намного безопаснее, чем сейчас в Беларуси, то в чем проблема? Говоришь агенту, что боишься и не готов играть. Аннулируется соглашение.

Давайте честно. У нас были праздники, на которые люди ходили. У нас были религиозные торжества, люди ходили. На футболе с нашей посещаемостью народу заразится меньше. В Бресте люди спокойно ходят по городу без масок, спокойно общаются друг с другом.

Пишущие коллеги одного известного портала белорусского всем говорят на всю страну: «Мы за благосостояние нации, сидите дома и ничего не делайте». Первое, что я вижу на финале Кубка Беларуси, один из корреспондентов в обнимку с Димой Багой делает запись для своего блога. Ребята, давайте тогда честными быть, быть самими собой. Начнет пускай каждый с себя», – сказал Герчиков.

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Теги: Брест
 
 
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Заместитель директора департамента АБФФ по коммуникациям Дмитрий Герчиков в передаче «На грани фола» порассуждал о целесообразности продолжачть чемпионат...
 
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