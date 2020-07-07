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Матч "Динамо-Брест" - "Слуцк" перенесен
07.07.2020 16:06 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTПоединок "Динамо-Брест" - "Слуцк" перенесен. Заявление АББФ. Решение о переносе матча принято в связи с форс-мажорными обстоятельствами, сообщает официальный сайт федерации. Таким образом, игра 17-го тура Высшей лиги чемпионата Беларуси между брестским "Динамо" и "Слуцком" перенесена с 10 июля на 12 августа. Накануне, напомним, пресс-служба брестского "Динамо" на своем официальном сайте заявила о выявленных случаях в клубе заболевания COVID-19.
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Поединок "Динамо-Брест" - "Слуцк" перенесен. Заявление АББФ. Решение о переносе матча принято в связи с форс-мажорными обстоятельствами, сообщает официальный сайт...
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