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15-летний Дудко стал самым молодым автором гола в истории Кубка Салея
08.08.2020 18:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник
Дудко отметился голом в возрасте 15 лет 8 месяцев 12 дней. Таким образом, игрок обороны побил рекорд нападающего Егора Клавдиева, который забросил в ворота
Также Дудко стал самым молодым автором результативного действия, переписав достижение
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Защитник «Бреста» Ян Дудко стал самым молодым автором гола в истории Кубка Салея.
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