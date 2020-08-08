15-летний Дудко стал самым молодым автором гола в истории Кубка Салея

Источник материала: Tribuna.com

Защитник Ян Дудко стал самым молодым автором гола в истории Кубка Салея. Хоккеист отличился в игре с .

Дудко отметился голом в возрасте 15 лет 8 месяцев 12 дней. Таким образом, игрок обороны побил рекорд нападающего Егора Клавдиева, который забросил в ворота 10 августа 2019 года в возрасте 16 лет 1 месяца 8 дней.

Также Дудко стал самым молодым автором результативного действия, переписав достижение , который отдал голевой пас в матче против 10 августа 2018 года в возрасте 15 лет 10 месяцев и 14 дней.