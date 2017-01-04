В городе Харбин на севере Китая открылся 33-й ежегодный фестиваль ледяных скульптур.

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В китайском городе Харбин на севере страны стартовал 33-й ежегодный фестиваль ледяных скульптур. В среду накануне торжественного открытия мастера вносили последние штрихи в свои зачастую монументальные творения. Материал художники брали в соседней реке.

Работы над ледяным городом начались в середине декабря. Здесь появились здания в несколько этажей и уменьшенные копии мировых достопримечательностей, как, например, Пизанская башня, а также фигуры исторических личностей и героев мифов.

Некоторые туристы приехали в Харбин заранее, чтобы спокойно побродить среди скульптур. Как рассказывает одна из туристок, она читала о снегопадах на севере Китая еще в учебнике, когда училась в начальной школе.

Харбин находится почти на границе с российской Сибирью. Это одно из самых холодных мест в Китае, зимой температура здесь опускается до -35 градусов.