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Калининградский военный поймал выпавшего с восьмого этажа ребенка и удостоился награды
29.04.2017 11:40 — Новости Культуры | Tut.by
Из окна на восьмом этаже жилого дома в Светлогорске — курортном городе в Калининградской области России — выпали двухлетние брат и сестра.
Двухлетние дети играли в одной комнате, пока их десятилетняя сестра делала уроки в соседней. Родители находились на работе, так что за детьми следила бабушка.
На часах было около 19:00 по местному времени. Бабушка вышла из квартиры, оставив малолетних детей без присмотра. Брат и сестра, улучив момент, сумели открыть окно и по неосторожности выпали из него.
Рудаков живет в соседнем доме и в тот вечер по счастливой случайности вышел на пробежку. Поначалу он даже не понял, что происходит, но быстро
«Мои ощущения — это был шок. Я, когда пробегал мимо, услышал звук — что-то упало на навес. Повернулся, увидел ребенка. Решил взглянуть наверх, смотрю, там второй ползет», — рассказал Рудаков.
Первым делом военный
«В голове пронеслось, что хотя бы одного могу спасти. Я кинулся к дому. Вскочил на козырек подвала. Девочку я поймал, упал вместе с ней. Она очень сильно плакала. Вокруг нас начал собираться народ, вызвали скорую. Укутал малышку, чтобы она не замерзла. Сидел вместе с ней на крыше и ждал, пока приедут медики», — рассказал Рудаков.
Рудаков запомнил карие глаза спасенной им девочки. «Я узнал главное — что дети живы. Вся жизнь впереди у них», — рассказал военный.
Брат девочки тоже чудом выжил. После падения обоих детей удары
Пострадавших детей в тяжелом состоянии направили в детскую областную больницу. Позже их состояние несколько
Следственный комитет начал проверку по факту происшествия. При этом, по
После того, как о подвиге Рудакова рассказали местные СМИ, военнослужащий не остался без внимания руководства. Командование Балтийского флота отметило быструю реакцию и находчивость мичмана, а также
Мичман проходит службу в качестве техника связи в Балтийской военно-морской базе. Он уже завершил учебу, окончив филиал военного учебно-научного центра Военно-морского флота по специальности «связист».
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Из окна на восьмом этаже жилого дома в Светлогорске - курортном городе в Калининградской области - выпали двухлетние брат и сестра. Происшествие могло бы...
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