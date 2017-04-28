Из окна на восьмом этаже жилого дома в Светлогорске — курортном городе в Калининградской области России — выпали двухлетние брат и сестра. Происшествие могло бы завершиться настоящей трагедией, если бы не оказавшийся рядом 20-летний мичман Балтийского флота Павел Рудаков.



Спасший девочку Павел Рудаков. Фото УМВД Калининградской области России

Двухлетние дети играли в одной комнате, пока их десятилетняя сестра делала уроки в соседней. Родители находились на работе, так что за детьми следила бабушка.

На часах было около 19:00 по местному времени. Бабушка вышла из квартиры, оставив малолетних детей без присмотра. Брат и сестра, улучив момент, сумели открыть окно и по неосторожности выпали из него.

Рудаков живет в соседнем доме и в тот вечер по счастливой случайности вышел на пробежку. Поначалу он даже не понял, что происходит, но быстро собрался с мыслями.

«Мои ощущения — это был шок. Я, когда пробегал мимо, услышал звук — что-то упало на навес. Повернулся, увидел ребенка. Решил взглянуть наверх, смотрю, там второй ползет», — рассказал Рудаков.

Первым делом военный бросил рядом стоявшей женщине просьбу позвонить в скорую помощь. Затем он перепрыгнул через забор и полез на навес.

«В голове пронеслось, что хотя бы одного могу спасти. Я кинулся к дому. Вскочил на козырек подвала. Девочку я поймал, упал вместе с ней. Она очень сильно плакала. Вокруг нас начал собираться народ, вызвали скорую. Укутал малышку, чтобы она не замерзла. Сидел вместе с ней на крыше и ждал, пока приедут медики», — рассказал Рудаков.

Рудаков запомнил карие глаза спасенной им девочки. «Я узнал главное — что дети живы. Вся жизнь впереди у них», — рассказал военный.

Брат девочки тоже чудом выжил. После падения обоих детей удары смягчила кровля козырька подвального помещения дома. К мальчику сразу же подбежали очевидцы и накрыли его одеялом.

Пострадавших детей в тяжелом состоянии направили в детскую областную больницу. Позже их состояние несколько улучшилось , однако сестра сломала ключицу, а брат — нижнюю челюсть.

Следственный комитет начал проверку по факту происшествия. При этом, по данным местных СМИ, семья пострадавших детей местными властями считается благополучной.

После того, как о подвиге Рудакова рассказали местные СМИ, военнослужащий не остался без внимания руководства. Командование Балтийского флота отметило быструю реакцию и находчивость мичмана, а также анонсировало вручение ему награды «За спасение погибавших». Рудаков уже получил благодарственное письмо от главы регионального управления МВД России.

Мичман проходит службу в качестве техника связи в Балтийской военно-морской базе. Он уже завершил учебу, окончив филиал военного учебно-научного центра Военно-морского флота по специальности «связист».