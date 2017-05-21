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Джастин Трюдо в шортах стал героем бала выпускников в Ванкувере
22.05.2017 07:59 — Новости Культуры | Tut.by
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в очередной раз обрадовал интернет, пробежав в спортивной форме сквозь толпу студентов, отмечавших выпускной в Ванкувере.
Личному фотографу премьера Адаму Скотти удалось поймать момент, когда премьер в беговых кроссовках и шортах пробегал по набережной парка Стэнли третьего по величине канадского города.
Как выяснилось впоследствии, несмотря на внешнюю случайность произошедшего, студенты упросили бегавшего неподалеку главу правительства забежать в кадр — будто бы непреднамеренно.
«Мы делали селфи, болтали о пятом-десятом, как тут — вау! — бежит Трюдо. Вначале мы такие: «Почему премьер-министр Канады бежит по набережной»? Потом заорали: «Эй, Трюдо, иди фоткаться к нам», — поведал телеканалу CBC счастливый выпускник Константин Марагос.
Для канадского премьера неожиданно влезть в чью-нибудь фотографию — обычное дело, причем часто он появляется на снимках полуобнаженным.
В августе 2016 года курорт Тофино на острове Ванкувер стал местом свадьбы, которую снимала фотограф Марни Рекер. К удивлению женщины, когда брачующиеся вышли на местный пляж, там же оказался и заядлый серфингист Трюдо.
В результате премьер в латексе
В том же августе семья Годби наткнулась на главу правительства в разгар похода по национальному парку Гатино в провинции Квебек.
Полуобнаженный Трюдо и его родственники выходили из живописной пещеры Ласк, через которую течет довольно глубокая речка.
Итогом встречи двух семей стала
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Личному фотографу премьера Адаму Скотти удалось поймать момент, когда премьер в беговых кроссовках и шортах пробегал по набережной парка Стэнли третьего по...
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