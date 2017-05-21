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Джастин Трюдо в шортах стал героем бала выпускников в Ванкувере

22.05.2017 07:59 — Новости Культуры | Tut.by  
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в очередной раз обрадовал интернет, пробежав в спортивной форме сквозь толпу студентов, отмечавших выпускной в Ванкувере.


Фото из twitter

Личному фотографу премьера Адаму Скотти удалось поймать момент, когда премьер в беговых кроссовках и шортах пробегал по набережной парка Стэнли третьего по величине канадского города.

Как выяснилось впоследствии, несмотря на внешнюю случайность произошедшего, студенты упросили бегавшего неподалеку главу правительства забежать в кадр — будто бы непреднамеренно.

«Мы делали селфи, болтали о пятом-десятом, как тут — вау! — бежит Трюдо. Вначале мы такие: «Почему премьер-министр Канады бежит по набережной»? Потом заорали: «Эй, Трюдо, иди фоткаться к нам», — поведал телеканалу CBC счастливый выпускник Константин Марагос.

Для канадского премьера неожиданно влезть в чью-нибудь фотографию — обычное дело, причем часто он появляется на снимках полуобнаженным.

В августе 2016 года курорт Тофино на острове Ванкувер стал местом свадьбы, которую снимала фотограф Марни Рекер. К удивлению женщины, когда брачующиеся вышли на местный пляж, там же оказался и заядлый серфингист Трюдо.

В результате премьер в латексе попал в кадр с серфом и молодоженами.

В том же августе семья Годби наткнулась на главу правительства в разгар похода по национальному парку Гатино в провинции Квебек.

Полуобнаженный Трюдо и его родственники выходили из живописной пещеры Ласк, через которую течет довольно глубокая речка.

Итогом встречи двух семей стала фотография премьера с 13-летним Александром Годби, впоследствии размещенная его отцом в «Фейсбуке».

 
 
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