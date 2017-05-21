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Новинки белорусского книгоиздания представили на Варшавской книжной ярмарке

22.05.2017 11:52 — Новости Культуры | БелТА  
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22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. С новинками белорусского книгоиздания познакомились гости VIII Варшавской книжной ярмарки, которая прошла 18-21 мая, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации Беларуси.

Состоялась презентация национального стенда "Книги Республики Беларусь", посвященная 500-летию белорусского книгопечатания. Во время работы выставки стенд посетили генеральный директор Варшавской выставки Яцек Орел и президент ассоциации книгоиздателей Рафал Чапский.

Наряду с демонстрацией лучших книг 2016-2017 годов выпуска посетителям выставки были представлены издания, вышедшие в государственных издательствах "Мастацкая літаратура", "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки", "Беларусь", Издательский дом "Звязда", "Народная асвета", посвященные Франциску Скорине и знаковой юбилейной дате.

Во время выставки состоялась передача библиотечек белорусских книг Культурному центру Беларуси в Польше.

На Варшавской выставке было представлено около 800 издательств из 32 стран. Почетным гостем стала Германия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Состоялась презентация национального стенда "Книги Республики Беларусь", посвященная 500-летию белорусского книгопечатания.

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