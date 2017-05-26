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Фотоработы итальянских мастеров представят в Республиканском театре белорусской драматургии

27.05.2017 14:10 — Новости Культуры | БелТА  
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27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка "Вечный Рим: от заката до рассвета" по случаю Дня Итальянской Республики и 25-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Италией откроется 1 июня в арт-холле Республиканского театра белорусской драматургии, сообщили БЕЛТА организаторы.

Второй год подряд фотоклуб "Дженцано-ди-Рома" (Gruppo Fotografico Genzano), основанный в 2003 году и являющийся одним из самых активных в регионе Кастелли Романи, выставляет свои работы в Минске. Большой интерес белорусов к итальянской культуре вдохновляет фотографов и создает особую атмосферу для творческого общения представителей двух культур, объединяет людей разных профессий.

По отзывам прошлогодней выставки "Все дороги ведут в… Италию", которая прошла в художественной галерее "Университет культуры" Белорусского государственного университета культуры и искусств, многие посетители с большим интересом узнавали новые для себя места Италии и планировали путешествия в эту страну.

В 2017 году акцент делается на одном городе, который в меньшей степени требует рекламы, но в большей степени заслуживает внимания - это Вечный Рим, воспетый классиками мировой художественной культуры. Фотографы "Дженцано-ди-Рома" показывают оттенки Вечного Рима от заката до рассвета.

Большой интерес к выставке 2016 года в Минске подтверждает профессионализм представителей фотоклуба. В их арсенале числится множество фотовыставок, курсов фотографии, съемок в студии, в том числе выезды на фотосъемки по Италии и другим странам Европы. Много фотовыставок было организовано в регионе Лацио, самой престижной из которых стала выставка в римской библиотеке Vallicelliana e il Collegio Romano при Министерстве культуры Рима.

Фотографы не только представляют свою страну в Беларуси, но и с большим интересом делают здесь фотоснимки, которые презентуют на различных выставках.

Выставка "Вечный Рим: от заката до рассвета" будет работать до 15 июня. Организаторы - кафедра межкультурных коммуникаций Белорусского государственного университета культуры и искусств и художественная галерея "Университет культуры".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В 2017 году акцент делается на одном городе, который в меньшей степени требует рекламы, но в большей степени заслуживает внимания - это Вечный Рим, воспетый...

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