Могилевские археологи при раскопках в Славгородском районе обнаружили уникальные артефакты, подтверждающие, что описанная в «Повести временных лет» битва при Песчанке произошла под Славгородом, сообщил магистр исторических наук, старший преподаватель кафедры археологии и специальных исторических дисциплин Могилевского госуниверситета им. А. Кулешова Алексей Авласович.





В одном из курганных могильников была найдена поясная гарнитура княжеского дружинника (накладки, пряжка, обоймицы), а также серебряный дирхем с арабской вязью. Все эти вещи, как и найденный в этой же насыпи керамический комплекс, относятся к концу Х века.





Более того, дружинник был погребен по языческому обряду кремации, а это — еще одно подтверждение, что он мог быть участником битвы при Песчанке, описанной в «Повести временных лет», за четыре года до крещения Руси.





— Еще одно доказательство того, что здесь находились княжеские владения, было найдено при раскопках в 2014 году, — камень с изображением княжеского трезубца. Это само за себя говорит, что в конце Х века в этом месте уже была администрация князя Владимира Святославовича Красное Солнышко и с племени радимичей, проживавших в Посожье, взималась дань. То есть все указывает на то, что битва при Песчанке в 984 году, когда воеводой князя Волчим Хвостом были разбиты радимичи, а их земли были закреплены в составе Киевской Руси, была не под российским Брянском или в Гомельской области, как предполагают некоторые историки, а все же под Славгородом. То есть теперь еще одним белым пятном в истории Могилевщины и Беларуси стало меньше, — отметил Алексей Авласович.





Раскопки, которые ведут в формате полевой практики вместе с преподавателями студенты первого курса специальности «археология» Могилевского госуниверситета им. А. Кулешова, продолжатся до конца июля. Не исключено, что будут найдены и другие уникальные артефакты.