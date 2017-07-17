ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Место битвы из "Повести временных лет" нашли археологи в Славгородском районе

18.07.2017 10:48 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Могилевские археологи при раскопках в Славгородском районе обнаружили уникальные артефакты, подтверждающие, что описанная в «Повести временных лет» битва при Песчанке произошла под Славгородом, сообщил магистр исторических наук, старший преподаватель кафедры археологии и специальных исторических дисциплин Могилевского госуниверситета им. А. Кулешова Алексей Авласович.


В одном из курганных могильников была найдена поясная гарнитура княжеского дружинника (накладки, пряжка, обоймицы), а также серебряный дирхем с арабской вязью. Все эти вещи, как и найденный в этой же насыпи керамический комплекс, относятся к концу Х века.


Более того, дружинник был погребен по языческому обряду кремации, а это — еще одно подтверждение, что он мог быть участником битвы при Песчанке, описанной в «Повести временных лет», за четыре года до крещения Руси.


— Еще одно доказательство того, что здесь находились княжеские владения, было найдено при раскопках в 2014 году, — камень с изображением княжеского трезубца. Это само за себя говорит, что в конце Х века в этом месте уже была администрация князя Владимира Святославовича Красное Солнышко и с племени радимичей, проживавших в Посожье, взималась дань. То есть все указывает на то, что битва при Песчанке в 984 году, когда воеводой князя Волчим Хвостом были разбиты радимичи, а их земли были закреплены в составе Киевской Руси, была не под российским Брянском или в Гомельской области, как предполагают некоторые историки, а все же под Славгородом. То есть теперь еще одним белым пятном в истории Могилевщины и Беларуси стало меньше, — отметил Алексей Авласович.


Раскопки, которые ведут в формате полевой практики вместе с преподавателями студенты первого курса специальности «археология» Могилевского госуниверситета им. А. Кулешова, продолжатся до конца июля. Не исключено, что будут найдены и другие уникальные артефакты.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Археологи считают, что обнаружили захоронение дружинника, участвовавшего в битве при Песчанке с Владимиром Святославовичем Красное Солнышко.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Меладзе торопился уехать, а Майданов "вызвал" дождь. Как закрыли "Славянский базар-2017"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика