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Первые жаворонки прилетели в Беларусь позже обычного

07.03.2018 21:50 — Новости Культуры | Tut.by  
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Первые жаворонки прилетели в Беларусь позже обычного, сообщили БЕЛТА в общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ).

Полевые жаворонки всегда возвращаются из теплых краев рано, они первые вестники весны. Последние два года они прилетали еще в феврале. Но в этом году весна не спешит вступать в свои права, в начале марта все еще сохраняются снег и морозы, потому птицы и вернулись позже.

«Первыми из теплых краев возвращаются самцы полевых жаворонков. Они хотят успеть занять лучшие места для гнездования. Раньше всех прилетают самые сильные и крепкие, те, у кого больше всего шансов обзавестись потомством. Скоро мы услышим их песни», — сказал директор АПБ Александр Винчевский.

В десятых числах марта обычно возвращаются в Беларусь первые аисты, в первой половине апреля — деревенские ласточки и кукушки, в мае — стрижи и золотистые щурки.

АПБ приглашает поучаствовать в акции по наблюдению за птицами «Живая весна-2018», цель которой — привлечь внимание детей и взрослых к охране мигрирующих птиц. Вестниками «Живой весны» избраны пять птиц, которых достаточно легко узнать: белый аист, деревенская ласточка, черный стриж, обыкновенная кукушка и золотистая щурка. Люди из разных стран будут наблюдать за ними и составлять онлайн-карту путешествия птиц из теплых краев на родину. Заметив птицу одного из пяти видов, можно рассказать об этом с помощью формы «Добавить наблюдение» на сайте кампании «Живая весна» или оставить сообщение в соцсетях Facebook и «Вконтакте» на посвященных проекту страницах. Особенно ценной будет информация о золотистой щурке — этот вид занесен в Красную книгу Беларуси. Если место гнездования данной птицы на определенной территории подтвердится, специалисты АПБ по природоохранным вопросам будут способствовать передаче этих мест под охрану.

 
 
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Полевые жаворонки всегда возвращаются из теплых краев рано, они первые вестники весны.

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