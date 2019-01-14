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Белорусы Рыбка и Лесли отказались в Таиланде от адвокатов и попросили поменять судью
15.01.2019 10:08 — Новости Культуры | Tut.by
Белорусы Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), Александр Кириллов (Алекс Лесли), а также шесть граждан Беларуси и России, которых обвиняют в организации нелегального секс-тренинга в таиландской Паттайе, отказались от услуг всех работавших с ними адвокатов и подали петицию о замене председательствующего на процессе судьи. Об этом
Это произошло перед началом судебных заседаний по их уголовному делу, которые начнутся сегодня, 15 января. Нейтан Финей предполагает, что подсудимые выйдут на процесс без адвокатов.
Как добавил юрист, вся группа подсудимых совместно подала в суд ряд петиций, в том числе о замене председательствующего судьи, а также о снятии с них на время суда ручных и ножных кандалов, в которых заключенных всегда привозят в суд из тюрьмы.
В феврале 2018 года полиция Таиланда задержала Рыбку, Лесли и еще восемь человек за проведение нелегального секс-тренинга.
В настоящее время Рыбку
Все арестованные
Известность Настя Рыбка и Алекс Лесли получили после того, как разместили в соцсетях
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Белорусы Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), Александр Кириллов (Алекс Лесли), а также шесть граждан Беларуси и России, которых обвиняют в организации нелегального...
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