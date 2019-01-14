Белорусы Рыбка и Лесли отказались в Таиланде от адвокатов и попросили поменять судью

Белорусы Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), Александр Кириллов (Алекс Лесли), а также шесть граждан Беларуси и России, которых обвиняют в организации нелегального секс-тренинга в таиландской Паттайе, отказались от услуг всех работавших с ними адвокатов и подали петицию о замене председательствующего на процессе судьи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего консультанта по делам иностранных граждан коллегии адвокатов Thailand Bail Нейтан Финей.



Фото: Instagram / @nastya_rybka.ru

Это произошло перед началом судебных заседаний по их уголовному делу, которые начнутся сегодня, 15 января. Нейтан Финей предполагает, что подсудимые выйдут на процесс без адвокатов.

Как добавил юрист, вся группа подсудимых совместно подала в суд ряд петиций, в том числе о замене председательствующего судьи, а также о снятии с них на время суда ручных и ножных кандалов, в которых заключенных всегда привозят в суд из тюрьмы.

В феврале 2018 года полиция Таиланда задержала Рыбку, Лесли и еще восемь человек за проведение нелегального секс-тренинга.

В настоящее время Рыбку в Таиланде обвиняют по трем статьям: организация преступного сообщества, сговор в составе более пяти человек для совершения преступления, организация предоставления услуг сексуального характера с помощью третьих лиц, с согласия этих лиц, в составе преступной группы. В случае признания их виновными подсудимым грозят тюремные сроки от двух до десяти лет (в зависимости от роли каждого из них).

Все арестованные заявили в суде о своей невиновности.

Известность Настя Рыбка и Алекс Лесли получили после того, как разместили в соцсетях информацию о личной жизни предпринимателя Олега Дерипаски. Бизнесмен отсудил у них почти 16 тысяч долларов.