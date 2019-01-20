|
Милые уголки родного края
21.01.2019 — Новости Культуры | Гарадоцкi веснiк
Милые уголки родного края – излюбленные мотивы творчества художницы из Витебска Ирины Барсуковой. Открытие ее персональной выставки «Моя Беларусь» прошло в краеведческом музее 16 января.
Подробнее читайте в №5 от 18.01.2019 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Милые уголки родного края – излюбленные мотивы творчества художницы из Витебска Ирины Барсуковой. Открытие ее персональной выставки «Моя Беларусь» прошло в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)