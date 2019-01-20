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Милые уголки родного края

21.01.2019 — Новости Культуры | Гарадоцкi веснiк  
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Милые уголки родного края – излюбленные мотивы творчества художницы из Витебска Ирины Барсуковой. Открытие ее персональной выставки «Моя Беларусь» прошло в краеведческом музее 16 января.

Милые уголки родного края

Подробнее читайте в №5 от 18.01.2019 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv 

 
Теги: Витебск
 
 
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Милые уголки родного края – излюбленные мотивы творчества художницы из Витебска Ирины Барсуковой. Открытие ее персональной выставки «Моя Беларусь» прошло в...
 
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