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«Кофемолку Гитлера» продали на аукционе за 98 тысяч евро

26.05.2019 10:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эта шифровальная машина была лучше защищена от дешифровки, чем легендарная «Энигма». Поэтому ее использовали в абвере — военной разведке «третьего рейха».


SG-41. Фото: de.wikipedia.org

Немецкий музей в Мюнхене, который считается крупнейшим в Германии техническим и научным музеем, чтобы пополнить бюджет, выставил на аукцион некоторые экспонаты из своих запасников. Среди них есть и настоящие раритеты: в частности — шифровальная машина нацистских времен SG-41. Она намного менее известна, чем знаменитая «Энигма», о которой написано множество книг и сняты художественные фильмы. Однако стартовая цена на аукционе в мюнхенском аукционном доме Hermann Historica была очень высока: 75 тысяч евро. А продали шифровальную машину в итоге за 98 тысяч евро.

Особенности шифровальной машины SG-41

SG-41 — шифровальная машина, которая должна была прийти на смену «Энигме» и начала разрабатываться в строжайшей секретности в 1941 году. SG — это сокращение от немецкого Schlüsselgerät, то есть — «шифровальная машина». Сами немецкие шифровальщики называли ее (когда их, конечно, не слышало начальство) «кофемолкой Гитлера» — из-за ручки сбоку, которая напоминала ручку кофемолки. Кстати, эту механическую рукоятку планировалось заменить моторчиком. Были готовы уже конструкторские чертежи, но моторчик так и остался на бумаге из-за стремительного наступления Красной Армии в районе, где находился завод Wanderer-Werke, изготовлявший, кстати, и «Энигму».

Конструкция «кофемолки» была аналогична конструкции американской шифровальной машины М-209, но уровень защищенности у SG-41 был существенно выше, чем у американцев, и выше, чем у «Энигмы», которую, как известно, удалось взломать в начале 1940 года британцам. В отличие от «Энигмы», например, в SG-41 было не три или четыре, а шесть шифровальных дисков разного диаметра.

Главное командование вооруженных сил «третьего рейха» заказало в октябре 1944 года 11 тысяч новых шифровальных машин, но всего было изготовлено около полутора тысяч (для сравнения: различных модификаций «Энигмы» было выпущено примерно 100 тысяч). 500 машин SG-41 получил абвер — военная разведка, еще тысячу — метеослужбы вермахта (для метеослужбы — в упрощенной модификации SG-41Z, где вместо клавиш с буквами были только десять клавиш с цифрами, что сокращало число возможных комбинаций и снижало уровень сложности). В действующую армию «кофемолки Гитлера» вообще не попали: шифровальная машина весила более 13 кг и считалась поэтому слишком тяжелой для фронта.

История кладоискателей, нашедших шифровальную машину

Сегодня во всем мире сохранилось не больше десятка SG-41 в рабочем состоянии. Отсюда и высокая стартовая цена шифровальной машины на аукционе. Кстати говоря, продать ее Немецкий музей решил потому, что в августе 2017 года получил еще одну «кофемолку Гитлера» — правда, в гораздо худшем состоянии. Ее нашли случайно в лесу недалеко от баварского городка Айинг кладоискатели-любители Макс Шёпс и Фолькер Шраннер. Когда их металлодетектор подал сигнал и молодые ребята откопали SG-41, они были разочарованы: искали золото и серебро, а нашли что-то вроде старой пишущей машинки. И только дома, порывшись в интернете, поняли, что это — редкая и ценная вещь. Шёпс и Шраннер могли бы продать ее, выручив хорошие деньги, но решили передать шифровальную машину нацистских времен на хранение в Немецкий музей.

«Кофемолка Гитлера» — конечно, раритет, но настоящую ценность она представляет разве что для любителей криптографии и коллекционеров. Музей и рассчитывает, что выставленный на продажу экземпляр (не тот, напомним, который нашли кладоискатели) найдет покупателей. А найденный Шёпсом и Шраннером экземпляр можно будет увидеть в Мюнхене в конце 2019 года на специальной выставке, посвященной истории криптографии.

 
 
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Эта шифровальная машина была лучше защищена от дешифровки, чем легендарная «Энигма». Поэтому ее использовали в абвере - военной разведке «третьего рейха».
 
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