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Страшно красиво. Посмотрите, какая гроза была ночью в Могилеве

27.06.2019 12:02 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минувшей ночью Могилевская область и город Могилев пережили мощную грозу, которая успела натворить бед. Виновницу ночного шоу успели запечатлеть -и это действительно страшно красиво.

Могилевчанин Сергей Пехтерев около двух часов ночи с первыми вспышками молнии вышел на балкон дома в районе набережной реки Дубровенка и попытался снять происходящее на ночном небе.

— Страшно не было, вспышки были достаточно далеко, даже звук грома не доходил до места съемки, — поделился впечатлениями Сергей Пехтерев. — Чтобы снять эти 4 секунды видео, я потратил около 20 минут времени, было много попыток. Для съемки использовал DJI Osmo Pocket.

 
Теги: Могилев
 
 
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В сети появилось видео ночной могилевской грозы. Выглядит впечатляюще!
 
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