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Страшно красиво. Посмотрите, какая гроза была ночью в Могилеве
27.06.2019 12:02 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минувшей ночью Могилевская область и город Могилев пережили мощную грозу, которая успела
Могилевчанин Сергей Пехтерев около двух часов ночи с первыми вспышками молнии вышел на балкон дома в районе набережной реки Дубровенка и попытался снять происходящее на ночном небе.
— Страшно не было, вспышки были достаточно далеко, даже звук грома не доходил до места съемки, — поделился впечатлениями Сергей Пехтерев. — Чтобы снять эти 4 секунды видео, я потратил около 20 минут времени, было много попыток. Для съемки использовал DJI Osmo Pocket.
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В сети появилось видео ночной могилевской грозы. Выглядит впечатляюще!
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