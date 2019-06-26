Страшно красиво. Посмотрите, какая гроза была ночью в Могилеве

Источник материала: Tut.by

Минувшей ночью Могилевская область и город Могилев пережили мощную грозу, которая успела натворить бед . Виновницу ночного шоу успели запечатлеть -и это действительно страшно красиво.

Могилевчанин Сергей Пехтерев около двух часов ночи с первыми вспышками молнии вышел на балкон дома в районе набережной реки Дубровенка и попытался снять происходящее на ночном небе.

Для тех кто не спит pic.twitter.com/MdSAOHaYTq — Сергей Пехтерев (@colorage) 26 июня 2019 г.

— Страшно не было, вспышки были достаточно далеко, даже звук грома не доходил до места съемки, — поделился впечатлениями Сергей Пехтерев. — Чтобы снять эти 4 секунды видео, я потратил около 20 минут времени, было много попыток. Для съемки использовал DJI Osmo Pocket.