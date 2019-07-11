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Во время концерта

12 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Традиции и связь поколений, посвящения малой родине, признания в вечной дружбе славян - в Витебске торжественно открылся XXVIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар", передает корреспондент БЕЛТА.

Прозвучали знакомые позывные фестиваля - и столь же близкие и родные уже за эти годы ведущие на трех языках стран-учредительниц форума приветствовали шеститысячный зал и еще более многочисленную телеаудиторию. Ведь неизменно в июле "Славянский базар" ждут во многих странах. Подобно праздникам, которые объединяют семьи, эта традиция всей силой искусства объединяет целые народы. И при этом делает громче признания в любви к малой родине, где бы она ни была.

Традиционно старт "Славянскому базару" на концерте открытия дал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Из рук главы белорусского государства народная артистка Украины и Ингушетии Таисия Повалий получила специальную награду "Через искусство - к миру и взаимопониманию", а обладатель Гран-при Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2019" Ксения Галецкая - заветную "Лиру". Голоса обеих певиц - юной и титулованной - позже прозвучали с главной сцены форума.

"Место, где ты появился на свет" - такова концепция гала-концерта, посвящение малой родине, семейным и общечеловеческим ценностям, а также преемственности поколений. И, пожалуй, гораздо лучше тысячи слов, лишь силой чистого многоголосного ручья публике помог проникнуться этой мыслью Праздничный хор Свято-Елисаветинского женского монастыря - с песней "Всего-то навсего". Ведь это так просто - любите родину.

В зеркале современного искусства отражаются века, история некогда общей Родины. И "старые песни о главном" в исполнении таких известных ансамблей, как "Самоцветы", "Ариэль", помогают жить, любить и помнить об этом.

Бесконечно и крепко связывает народы общая трагическая и героическая история, память о Великой Отечественной войне. И 74 года спустя после Победы сквозь радугу слез сияют новые весны. Бессмертный "Майский вальс" в исполнении молодых певцов из разных стран ненадолго вернул молодость ветеранам. Тем, кто подарил нам наше настоящее, мирное небо.

Родина там, где родители. В детстве так сложно порой ответить на материнскую нежность, не смущаясь, сказать такие дорогие родительскому сердцу слова любви. Чтобы не жалеть, что не успели, не сказали, не обняли, недолюбили, сделайте это сейчас. Такой посыл дуэтов поколений - Варвары и юной Ангелины Ломако, Анатолия Ярмоленко и его внука Святослава, Ядвиги Поплавской и Анастасии Тиханович - тронул сердца зрителей.

С осторожным любопытством и при этом тепло встретил зал будущее "Славянского базара" - трио ведущих нового, цифрового поколения. Восходящие звезды Беларуси, России и Украины Ангелина Ломако, Рутгер Гарехт и Артем Венгерович, на самом деле, и не претендовали на перезапуск фестиваля, просто с энергией юности влились в его русло звонким, освежающим потоком.

О любви и с любовью дарили свое искусство, сменяя друг друга на сцене, как "новички", так и верные друзья фестиваля - звезды из Беларуси, России, Украины и других стран: Александр Панайотов, Алена Ланская, Руслан Алехно и Татьяна Буланова, Валерий Леонтьев, Варвара, Emin, Стас Михайлов, Валерий Леонтьев, Алессандро Сафина, Боссон и другие. И если одни уже знакомы с особым приемом витебской публики, то другие, как продюсер, пианист, обладатель двух премий Grammy Марлоу Росадо (США), впервые открывали для себя особое гостеприимство зала.

Пронзительно лиричным аккордом прозвучало посвящение Мишелю Леграну - песня "Буду ждать тебя" из фильма "Шербургские зонтики". Много лет назад маэстро вывел Тамару Гвердцители на сцену "Славянского базара", но больше им не случилось встретиться под большим зонтом Летнего амфитеатра. И в этот раз аккомпанировал бесподобной Тамаре Константин Москович.

Бессмертная классика - как еще одно подтверждение: ключик к сердцу фестивального зрителя - в верности любимым и ожидаемым хитам, качественной музыке. Бесконечному роману, которому в этом году исполняется уже 28 лет. И новая глава только начинается.-0-