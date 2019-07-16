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В Пинске впервые состоялся открытый городской фестиваль духовых оркестров «Фанфара Полесья»

17.07.2019 — Новости Культуры | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске впервые состоялся открытый городской фестиваль духовых оркестров «Фанфара Полесья»
В Пинске впервые состоялся открытый городской фестиваль духовых оркестров «Фанфара Полесья». Он был организован в рамках мероприятий «Пинск – культурная столица-2019» и Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

На два дня пинчане и гости столицы Полесья погрузились в мир живой музыки. Свое творчество дарили четыре коллектива – молодежный духовой оркестр Лобезского Дома культуры (Республика Польша), духовой оркестр Истринского Дома культуры имени Р.Д. Олексюка (Российская Федерация), заслуженный коллектив Республики Беларусь, образцово-показательный оркестр внутренних войск МВД Республики Беларусь и хорошо знакомый всем полешукам концертный оркестр духовой и эстрадной музыки Пинского городского Дома культуры под управлением Михаила Агиевича.

Услышать исполнение классических, народных и современных произведений можно было 13 и 14 июля. В день открытия фестиваля участники прошли ярким музыкальным марш-парадом по улице Ленина к парку культуры и отдыха. По всему маршруту их встречали горожане – снимали происходящее на свои телефоны, поддерживали, аплодировали. Торжественное открытие прошло в городском парке с участием председателя Пинского горисполкома Ивана Ребковца.


В Пинске впервые состоялся открытый городской фестиваль духовых оркестров «Фанфара Полесья»

И.Г. Ребковец вручает диплом дирижеру Михаилу Агиевичу.

Приветствуя участников, он отметил: «Фанфара Полесья» – новое, интересное событие в жизни города, которое органично дополняет копилку культурных мероприятий, проходящих в год присвоения Пинску почетного статуса культурной столицы Беларуси-2019. Особенно приятно, что сегодняшнее торжество с нами разделили друзья из городов-партнеров Пинска – Истры и Лобеза. Символично, что фестиваль организован в канун священного для каждого пинчанина праздника – дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Это знак благодарности и уважения потомков к памяти освободителей Пинска. Уверен, что фестиваль оставит незабываемые впечатления и подарит новые эмоции!». И.Г. Ребковец вручил сувениры и дипломы дирижерам оркестров за вклад в развитие музыкального искусства Пинска и расширение творческих связей.

Во время церемонии открытия состоялись презентации каждого коллектива – оркестры играли самые известные мелодии своих стран. Изюминкой стало совместное исполнение сводным оркестром песни «День Победы». Во время большого гала-концерта участники фестиваля представили зрителям свои разнообразные музыкальные программы.

Первый фестиваль «Фанфара Полесья», несомненно, запомнится пинчанам. Организаторы планируют, что форум духовой музыки станет традиционным, будет проводиться раз в два года и приобретет международный статус.

Наталья МИЛЕВСКАЯ.
Фото автора.

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