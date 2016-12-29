МИНСК, 30 дек — Sputnik. Внешний государственный долг Беларуси с начала года вырос более чем на миллиард долларов, или на 8,6%, сообщили Sputnik в пятницу в Министерстве финансов республики.

За январь-декабрь 2016-го Беларусь привлекла внешних займов на 1760,9 миллиона долларов США.

"Внешний государственный долг по состоянию на 1 декабря 2016 года составил 13,5 млрд. долларов США, увеличившись с начала года на 1 071,6 млн. долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 8,6%", — сообщили в Минфине в пятницу.

Как уточнили в ведомстве, погашение внешнего государственного долга с начала 2016 года составило 778,2 млн долларов США, из них 264,8 млн были направлены в Евразийский фонд стабилизации и развития, 275 млн — правительству РФ, 184,2 млн — банкам КНР. Также Беларусь возвращала деньги США, МБРР, ЕБРР и СИБ.

"Внутренний государственный долг по состоянию на 1 декабря 2016 года составил 10,1 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 0,4 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 4,1 %", — уточнили в Минфине.

С начала года ведомство разместило внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 1 485,6 млн долларов США и 533 млн. рублей. Было погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 1 442,6 млн долларов США и 599,5 млн рублей.