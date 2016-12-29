﻿ Внешний госдолг с начала года вырос на 8,6% до $13,5 млрд. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Внешний госдолг с начала года вырос на 8,6% до $13,5 млрд

30.12.2016 11:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 дек — Sputnik. Внешний государственный долг Беларуси с начала года вырос более чем на миллиард долларов, или на 8,6%, сообщили Sputnik в пятницу в Министерстве финансов республики.

За январь-декабрь 2016-го Беларусь привлекла внешних займов на 1760,9 миллиона долларов США.

Внешний госдолг с начала года вырос на 8,6% до ,5 млрд
© Sputnik / Виктор Толочко
Деноминация, вклады, посылки: чем запомнился 2016-й белорусам?

"Внешний государственный долг по состоянию на 1 декабря 2016 года составил 13,5 млрд. долларов США, увеличившись с начала года на 1 071,6 млн. долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 8,6%", — сообщили в Минфине в пятницу.

Как уточнили в ведомстве, погашение внешнего государственного долга с начала 2016 года составило 778,2 млн долларов США, из них 264,8 млн были направлены в Евразийский фонд стабилизации и развития, 275 млн — правительству РФ, 184,2 млн — банкам КНР. Также Беларусь возвращала деньги США, МБРР, ЕБРР и СИБ.

"Внутренний государственный долг по состоянию на 1 декабря 2016 года составил 10,1 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 0,4 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 4,1 %", — уточнили в Минфине.

С начала года ведомство разместило внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 1 485,6 млн долларов США и 533 млн. рублей. Было погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 1 442,6 млн долларов США и 599,5 млн рублей.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2016-м на погашение внешнего государственного долга Беларусь направила $778,2 млн, из них значительную часть - Евразийскому фонду стабилизации и развития и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Правительство пересчитало стоимость архитектурного проекта Белорусской АЭС в российских рублях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика