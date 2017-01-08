Минск, 9 января. Беларусь предлагает Монголии использовать белорусскую технику и технологии в рамках проводимой монгольской стороной работы по модернизации различных отраслей экономики. Э тот вопрос обсуждался в ходе встречи 9 января п осла Беларуси в Монголии Станислава Чепурного и генерального директора управляющего агентства правительства Монголии "Национальное агентство по развитию" Банзрагчийна Баярсайхана.

Как сообщила пресс-служба МИД Беларуси, состоялась также встреча дипломата и министра продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии, председателя монгольской части совместной белорусско-монгольской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Пурэвийна Сэргэлэна.



Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, обмен визитами, в том числе на высшем уровне, а также возможность проведения четвертого заседания совместной Белорусско-монгольской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Минске в марте 2017 года.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь предлагает Монголии использовать белорусскую технику и технологии при модернизации экономики Минск, 9 января. Беларусь предлагает Монголии использовать белорусскую технику и технологии в рамках проводимой монгольской стороной работы по модернизации...

Марина Носова, БелаПАН.