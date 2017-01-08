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Беларусь предлагает Монголии использовать белорусскую технику и технологии при модернизации экономики

09.01.2017 16:14 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 9 января. Беларусь предлагает Монголии использовать белорусскую технику и технологии в рамках проводимой монгольской стороной работы по модернизации различных отраслей экономики. Этот вопрос обсуждался в ходе встречи 9 января посла Беларуси в Монголии Станислава Чепурного и генерального директора управляющего агентства правительства Монголии "Национальное агентство по развитию" Банзрагчийна Баярсайхана.

Как сообщила пресс-служба МИД Беларуси, состоялась также встреча дипломата и министра продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии, председателя монгольской части совместной белорусско-монгольской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Пурэвийна Сэргэлэна. 

Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, обмен визитами, в том числе на высшем уровне, а также возможность проведения четвертого заседания совместной Белорусско-монгольской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Минске в марте 2017 года.


Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 9 января. Беларусь предлагает Монголии использовать белорусскую технику и технологии в рамках проводимой монгольской стороной работы по модернизации...

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