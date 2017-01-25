МИНСК, 26 янв — Sputnik. Пенсионные расходы занимают около 9% от внутреннего валового продукта (ВВП) Беларуси, заявил в пресс-центре Sputnik Беларусь зампредседателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Олег Левшунов.

Парламентарий принял участие в обсуждении будущего пенсионной системы республики, прошедшем в МПЦ Sputnik Беларусь. Левшунов напомнил, что в республике пенсионная система имеет истоки в советской системе.

"Мы все вышли из Советского союза и пользуемся той практикой", — отметил депутат.

Гость МПЦ Sputnik напомнил, что демографическая ситуация в стране "оставляет желать лучшего". По словам Левшунова, сегодня стоит вопрос о том, как сохранить действующую пенсионную систему и "не обидеть стариков".

"Если будет экономика работать стабильно, то будет и пенсионная система развиваться. Вопросы эти регулируются на всех уровнях. Мы должны сохранить стабильность в заработной плате, и в пенсиях, и в других выплатах", — уверен Левшунов.

Привел парламентарий и некоторые цифры. Так, в Беларуси насчитывается около 2619 пенсионеров, а работоспособного населения — около 3-3,5 миллионов человек. Пенсионные расходы в республике занимают около 9% ВВП.

Левшунов также добавил, что необходимо увеличить количество трудоспособного населения и дальше развивать поддержку пенсионеров республики.