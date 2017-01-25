﻿ Депутат: пенсионные расходы в Беларуси - около 9% ВВП. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Депутат: пенсионные расходы в Беларуси - около 9% ВВП

26.01.2017 16:44 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 26 янв — Sputnik. Пенсионные расходы занимают около 9% от внутреннего валового продукта (ВВП) Беларуси, заявил в пресс-центре Sputnik Беларусь зампредседателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Олег Левшунов.

Парламентарий принял участие в обсуждении будущего пенсионной системы республики, прошедшем в МПЦ Sputnik Беларусь. Левшунов напомнил, что в республике пенсионная система имеет истоки в советской системе.

"Мы все вышли из Советского союза и пользуемся той практикой", — отметил депутат.

Гость МПЦ Sputnik напомнил, что демографическая ситуация в стране "оставляет желать лучшего". По словам Левшунова, сегодня стоит вопрос о том, как сохранить действующую пенсионную систему и "не обидеть стариков".

"Если будет экономика работать стабильно, то будет и пенсионная система развиваться. Вопросы эти регулируются на всех уровнях. Мы должны сохранить стабильность в заработной плате, и в пенсиях, и в других выплатах", — уверен Левшунов.

Привел парламентарий и некоторые цифры. Так, в Беларуси насчитывается около 2619 пенсионеров, а работоспособного населения — около 3-3,5 миллионов человек. Пенсионные расходы в республике занимают около 9% ВВП.

Левшунов также добавил, что необходимо увеличить количество трудоспособного населения и дальше развивать поддержку пенсионеров республики.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парламентарий Левшунов уверен: если будет стабильно развиваться экономика, то свое развитие получит и пенсионная система страны.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Литва снова критикует работу миссии МАГАТЭ в Беларуси и не признает "фиаско" своей дипломатии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика