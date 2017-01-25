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Депутат: пенсионные расходы в Беларуси - около 9% ВВП
26.01.2017 16:44 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 янв — Sputnik. Пенсионные расходы занимают около 9% от внутреннего валового продукта (ВВП) Беларуси, заявил в пресс-центре Sputnik Беларусь зампредседателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Олег Левшунов.
Парламентарий принял участие в обсуждении будущего пенсионной системы республики, прошедшем в МПЦ Sputnik Беларусь. Левшунов напомнил, что в республике пенсионная система имеет истоки в советской системе.
"Мы все вышли из Советского союза и пользуемся той практикой", — отметил депутат.
Гость МПЦ Sputnik напомнил, что демографическая ситуация в стране "оставляет желать лучшего". По словам Левшунова, сегодня стоит вопрос о том, как сохранить действующую пенсионную систему и "не обидеть стариков".
"Если будет экономика работать стабильно, то будет и пенсионная система развиваться. Вопросы эти регулируются на всех уровнях. Мы должны сохранить стабильность в заработной плате, и в пенсиях, и в других выплатах", — уверен Левшунов.
Привел парламентарий и некоторые цифры. Так, в Беларуси насчитывается около 2619 пенсионеров, а работоспособного населения — около 3-3,5 миллионов человек. Пенсионные расходы в республике занимают около 9% ВВП.
Левшунов также добавил, что необходимо увеличить количество трудоспособного населения и дальше развивать поддержку пенсионеров республики.
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Парламентарий Левшунов уверен: если будет стабильно развиваться экономика, то свое развитие получит и пенсионная система страны.
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