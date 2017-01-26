|
"На нем клейма ставить негде". Лукашенко подтвердил задержание бизнесмена Кныровича
27.01.2017 15:59 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Лукашенко и пресс-служба Комитета госбезопасности прокомментировали нашумевшее
— На нем клейма ставить негде, вместе с тем десятком, кого арестовали, — заявил сегодня Александр Лукашенко, комментируя дело Кныровича. — И при том он мне положил документ, мне докладывался ранее этот вопрос, по ЖКХ, он был на контроле. И я поручил без всяких отсрочек, всякой боязни раскрутить эти вопросы. Как окунулись — послушайте, там сотни тысяч долларов вертятся, обнаружили все эти темные бухгалтерии у него.
«Но самое главное, он же сейчас плачется о помиловании, просит, оказывается, он готов ко мне бежать и платить, возмещать свой ущерб, признать свою вину. О чем сегодня можно писать на каких-то ресурсах, как вы мне сегодня докладываете? На них клейма ставить негде. И снисхождения к ним не будет никакого. Вор должен сидеть в тюрьме. Вот такую резолюцию только что я положил на доклад председателя КГБ. Все, кто к этому причастен — посредники, кто давал взятки, кто брал взятки — все будут сидеть, все», — сказал глава государства.
Пресс-служба КГБ сообщает о пресечении противоправной деятельности должностных лиц коммерческих структур, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и сферы энергетики, организовавших коррупционную систему поставок продукции для государственных нужд по завышенной стоимости.
Будет дополнено.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко и КГБ прокомментировали нашумевшее задержание бизнесмена Александра Кныровича. Помимо него в СИЗО КГБ помещены еще 10 человек (бизнесмены и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии