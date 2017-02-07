7 февраля по инициативе российской стороны прошли переговоры между Россельхознадзором и белорусскими специалистами, сообщает пресс-служба ведомства. Была высказана обеспокоенность увеличением поставок в Россию растительной продукции белорусского происхождения. В ответ Беларусь выразила готовность принять у себя коллег с инспекцией на производствах.



Фото: Александр Васюкович

В переговорах участвовала заместитель главы Россельхознадзора Юлия Швабаускене, а также Александр Пискун — директор Главной госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь.

Представитель российской стороны выразила обеспокоенность, что соседняя страна увеличила поставки растительной продукции (происхождением Республика Беларусь) в Россию.

— А именно моркови в 2,6 раз, яблок в 1,5 раза, капусты пекинской в 3,3 раза, грибов в 1,4 раза, лука репчатого в 32 раза, картофеля продовольственного в 2,2 раза по сравнению с 2015 годом, — сообщает ведомство.

В ответ на это Александр Пискун привел статистику по объемам производства, площадям возделывания и урожайности продукции. И сообщил о подготовке официального ответа в ближайшее время.

Кроме того, Пискун выразил готовность принять в феврале 2017 года специалистов Россельхознадзора для совместного обследования складов и производства продукции белорусского происхождения.

Российская сторона также напомнила о необходимости ускориться и согласовать специальный протокол для обмена между странами информацией о перемещении подкарантинной продукции, которая подлежит обязательному фитосанитарному контролю. Беларусь заинтересована внедрить у себя российскую федеральную инфосистему «Аргус-Фито» и сообщила о возможном сроке согласования протокола в первой декаде марта 2017 года.

Напомним, 3 февраля Россельхознадзор ограничил поставки говядины из Минской области в Россию.

В тот же день Александр Лукашенко во время встречи с журналистами и экспертным сообществом заявил, что против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта надо возбудить уголовное дело .

«Все эти „Данкверты“ — люди заинтересованные. У каждого из них огромные латифундии. Они сами являются производителями того или иного продукта. Или где-то „крышуют“, или где-то собственники. Но ни по цене, ни по качеству не могут конкурировать с белорусской продукцией. Поэтому устанавливаются эти барьеры», — сказал Лукашенко.

В ответ на это глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рекомендовал навести порядок на белорусских предприятиях.

«У белорусских компаний, которые мошенническими способами поставляют, допустим, украинскую продукцию, наверняка есть свои интересы. Наверное, надо со своими разбираться . Если мы там принимаем участие — другое дело», — отметил он.

Данкверт также признался, что такие заявления президента Беларуси рассматривает как «не совсем корректные меры оказания давления в целом на службу». И заверил, что Россия не политизирует вопрос сотрудничества с Беларусью по поставкам сельхозпродукции.

7 февраля Министерство внутренних дел Беларуси заявило, что проводится ряд доследственных проверок по действиям, содержащим признаки дискредитации деловой репутации белорусских предприятий.

«МВД располагает данными о том, что отдельные должностные лица Россельхознадзора в интересах, не связанных с их профессиональной деятельностью, без наличия достаточных оснований и в нарушение норм международного права ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории Российской Федерации, а также осуществляли распространение недостоверной информации, дискредитирующей отечественных производителей», — отмечалось в заявлении.

Там пообещали провести разбирательство по каждому материалу, а потом передать доказательства в Следственный комитет Беларуси.