Марш памяти «проклятых солдат», состоявшийся накануне в польской Гайновке, — циничная провокация для нагнетания напряженности между белорусами и поляками. Об этом говорится в комментарии председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации, руководителя рабочей группы Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом Польши Андрея Наумовича.

«Проведение марша, восхваляющего подобных военных преступников, в Гайновке — городе с белорусским этническим большинством — является, по моему мнению, циничной провокацией, направленной на искусственное разжигание вражды между белорусами и поляками, нагнетание напряженности на национальной и конфессиональной почве», — говорится в комментарии.

В комментарии отмечается, что в белорусском парламенте с большим сожалением восприняты новости о повторном проведении в польском городе Гайновка праворадикального марша с целью героизации отдельных деятелей польского подполья 1940−1950-х годов, известных как «проклятые солдаты».

«Нельзя игнорировать историческую правду о том, что на совести некоторых из этих деятелей — десятки мирных жителей Подляшья, которые были уничтожены только потому, что принадлежали к белорусскому этносу. В частности, полагаю не лишним напомнить, что один из таких „полевых командиров“ — Ромуальд Райс по кличке Бурый отдал приказ об уничтожении 60 белорусских деревень, в том числе о сожжении живьем жителей деревни Залешаны», — сказал Андрей Наумович. Он добавил, что органами судебной власти Польши действия Ромуальда Райса были официально признаны геноцидом.

«Понимая, что данное мероприятие проходит вопреки мнению официальных властей Республики Польша, призываю польских коллег-парламентариев к категорическому осуждению подобных провокаций и противодействию им в дальнейшем», — сказал парламентарий.

Марш национал-радикальных сил в честь так называемых проклятых солдат состоялся 26 февраля в польском городе Гайновка на востоке страны. Мероприятие состоялось, несмотря на многочисленные протесты жителей, политиков и общественных организаций. В акции приняли участие около двух сотен человек.

На прошлой неделе Городской совет проголосовал против проведения этого марша. Бургомистр города выдал запрет на его проведение. Однако организаторы шествия оспорили это решение в суде и выиграли процесс. Против акции националистов, помимо городских властей, выступили также общественники, местная православная церковь и многие польские политики.

Польша с 2011 года на государственном уровне отмечает 1 марта День памяти «проклятых солдат». Согласно официальной трактовке, «проклятые» или «несломленные» солдаты — это те, кто не сложил оружие по окончании Второй мировой войны, остался верен польскому правительству в эмиграции, продолжил борьбу за независимость польского народа. Между тем многие представители польского подполья в первые послевоенные годы совершили множество преступлений — убийств, грабежей и насилия.