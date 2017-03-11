Программа появится в прямом эфире 13 марта в 12.00.

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Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook .

9 и 10 марта Лукашенко провел два совещания , которые взбудоражили всю страну и экспертное сообщество. На них президент отреагировал на события в стране, а именно марши белорусов, которые вышли протестовать против декрета № 3.

В очередной программе Сергея Чалого « Экономика на пальцах » мы проведем анализ услышанного на этих мероприятиях. Помогать ему будет журналистка портала Ольга Лойко.

Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY 13 марта в 12.00.

Ваши мнения оставляйте ниже.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

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