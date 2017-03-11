|
"Экономика на пальцах" разберет удивительные совещания Лукашенко
12.03.2017 21:00 — Новости Экономики | Tut.by
Программа появится в прямом эфире 13 марта в 12.00.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
9 и 10 марта Лукашенко
В очередной программе Сергея Чалого «
Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY 13 марта в 12.00.
Ваши мнения оставляйте ниже.
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9 и 10 марта Лукашенко провел два совещания, которые взбудоражили всю страну и экспертное сообщество.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии