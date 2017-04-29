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В Гомеле накануне первомайской акции оппозиции задержан журналист Евгений Меркис

30.04.2017 20:54 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Гомеле 30 апреля задержан журналист-фрилансер Евгений Меркис.


Его задержали около 15.20 возле остановки общественного транспорта «2-я школа» два сотрудника ОМОНа. По телефону Меркис успел сообщить БелаПАН, что вышел из автобуса на остановке и направлялся домой. Вдруг его схватили два омоновца и обвинили в нецензурной брани, после чего доставили в Новобелицкий РОВД Гомеля. Сейчас связи с Меркисом нет.

Задержание может быть связано с проведением в Гомеле 1 мая акции оппозиции, на которую горисполком дал разрешение. Заявитель акции, председатель городской организации Белорусской партии «Зеленые» Юрий Глушаков, заключил необходимые для проведения митинга платные договоры со скорой помощью и коммунальными службами.

Евгений Меркис известен тем, что проводил прямые трансляции с «Маршей нетунеядцев» в разных городах Беларуси. 23 марта суд Советского района Гомеля наказал его штрафом в 30 базовых величин за видеотрансляцию с акции против декрета № 3 в Рогачеве. 19 апреля тот же суд наказал фрилансера штрафом в 40 базовых величин за освещение «Маршей нетунеядцев» в Пинске и Могилеве. В обоих случаях журналисту инкриминировалось нарушение статьи 22.9 КоАП — незаконное изготовление продукции СМИ. Милиция обвиняла его в сотрудничестве с телеканалом «Белсат».

Недавно Меркиса снова вызывали по повестке в Советский РОВД для составления протокола за видеотрансляцию встречи у гомельского изолятора временного содержания блогера Максима Филиповича, отбывавшего здесь административный арест.

Как сообщил БелаПАН другой гомельский журналист-фрилансер Константин Жуковский, на протяжении сегодняшнего дня за ним следит милиция. Перемещаясь с женой и дочерью на личном автомобиле, Жуковский заметил, что за ним постоянно следует милицейская машина.

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
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Его схватили два омоновца и обвинили в нецензурной брани, после чего доставили в Новобелицкий РОВД Гомеля. Сейчас связи с Меркисом нет.

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