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Прирост запасов нефти Беларуси в 2016 году увеличился в два раза

24.05.2017 21:44 — Новости Экономики | БелТА  
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24 мая, Жлобинский район /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. Прирост запасов нефти Беларуси в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличился в два раза. Об этом сообщил журналистам министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто, который сегодня принял участие пресс-туре к недавно выявленной залежи нефти на Восточно-Доброгощанской площади, передает корреспондент БЕЛТА.

"С учетом переоценки запасов ежегодный прирост запасов нефти Беларуси в 2016 году составил 1,2 млн т. Годом ранее этот показатель составлял 600 тыс. т", - сказал министр.

Андрей Ковхуто также проинформировал, что в Беларуси выявлено 82 месторождения нефти, есть два месторождения газоконденсата. Из этих месторождений эксплуатируется около 60, откуда в 2016 году добыто 1 млн 645 тыс. т нефти. В 2017 году планируется извлечь 1 млн 650 тыс. т.

Говоря о потребностях Беларуси в нефти, он отметил, что возможности переработки местных нефтеперерабатыващих предприятий достигают 20-25 млн т. "Безусловно, тех объемов, которые добывает Беларусь, недостаточно для загрузки мощностей наших предприятий. Но если говорить об объемах собственного потребления, то потребности страны обеспечивают 30-40% добываемой здесь нефти", - подчеркнул Андрей Ковхуто.

Министр напомнил, что основная задача состоит в том, чтобы не только сохранить имеющиеся объемы добычи нефти, но и нарастить их. Поэтому для обеспечения прироста добычи нефти будут продолжены работы по геологоразведке и вовлечению в промышленный оборот нефтяных залежей, в том числе с трудноизвлекаемыми запасами.-0-

 
 
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"С учетом переоценки запасов ежегодный прирост запасов нефти Беларуси в 2016 году составил 1,2 млн т. Годом ранее этот показатель составлял 600 тыс. т", - сказал Андрей...

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