Беларусь поставляет сельхозпродукцию в Сирию

МИНСК, 11 июн — Sputnik. Беларусь поставляет сельскохозяйственную продукцию во многие страны мира, в том числе и Сирию, заявил в эфире телеканала ОНТ начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода республики Алексей Богданов.

Представитель Минсельхозпрода подвел в студии телеканала итоги прошедшей в Минске выставки "Белагро 2017". По словам Богданова, очевиден рост интереса к белорусской сельскохозяйственной продукции со стороны других государств.

"Беларусь, сохраняя позиции в России, осваивает новые рынки сбыта. Одно из самых перспективных направлений — африканский континент. Мы готовы поставлять в страны этого региона продукты питания, сельскохозяйственную технику и обучать специалистов", — сообщил в эфире телеканала представитель Минсельхозпрода.

Как отметил Богданов, рост поставок сельскохозяйственной продукции в страны Африки по сравнению с прошлым годом вырос в несколько раз. "Более чем на миллион долларов поставлено продукции в Сирию", — добавил он.

По словам чиновника, крупная китайская компания планирует инвестировать в белорусский агропромышленный комплекс порядка миллиарда долларов — республика рассчитывает на подобную договоренность.