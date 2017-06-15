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Белорусская экономика набирает ход: за 5 месяцев ВВП вырос уже на 0,9%
16.06.2017 19:20 — Новости Экономики | Tut.by
Согласно первой оценке Белстата, валовой внутренний продукт Беларуси в январе-мае 2017 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 0,9% и составил 38,7 млрд рублей. Таким образом, уже три месяца белорусская экономика показывает положительную динамику.
Напомним, ВВП Беларуси в первом квартале увеличился на 0,3%, а
По данным Белстата, объем промышленного производства за 5 месяцев вырос в сопоставимых ценах на 6% до 35,6 млрд рублей. В 11 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за текущий период превысил уровень января-мая 2016 года.
Объем сельхозпроизводства увеличился на 0,1% до 4 млрд рублей.
Розничный товарооборот снизился на 0,1% до 14,8 млрд рублей, оптовый — на 0,5% до 29,9 млрд.
Грузооборот транспорта составил 53,6 млрд тонно-километров и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 4,4%.
Власти Беларуси прогнозируют по итогам 2017 года рост белорусской экономики на 1,7%.
По мнению аналитиков международных финансовых институтов, рецессия в белорусской экономике
ВВП Беларуси в 2016 году снизился на 2,6%.
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Согласно первой оценке Белстата, валовой внутренний продукт Беларуси в январе-мае 2017 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 0,9% и составил 38,7...
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