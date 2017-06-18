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Беларусь начала road show очередного выпуска евробондов

19.06.2017 10:41 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 июн — Sputnik. Беларусь приступила к проведению  road show очередного выпуска суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, сообщили Sputnik в министерстве финансов республики.

Беларусь начала road show очередного выпуска евробондов
© Pixabay
Минфин подтвердил road show белорусских евробондов 19 июня

Беларусь с 19 июня планирует провести в США и Европе road show еврооблигаций, номинированных в долларах. Республика в зависимости от рыночных условий намерена разместить два транша евробондов на 5 и 10 лет. Организаторами выступят Citi, Raiffeisen Bank International AG и Банк развития Беларуси. 

"Мы подтверждаем наши намерения по участию в road show на следующей неделе. Все, что касается сроков начала проведения road show и что касается банков-организаторов", — ранее сообщили Sputnik в Минфине.

Конкретные сроки размещения новых выпусков белорусских евробондов и объем эмиссии не разглашаются, так как это является коммерческой тайной. Пресс-секретарь ведомства отметил, что road show будет проходить в течение нескольких недель. В рамках этого мероприятия состоится ряд встреч с потенциальными инвесторами и презентационных акций.

Беларусь также выпустила и представила потенциальным инвесторам проспект евробондов, в котором предупредила их о потенциальных страновых рисках. В числе рисков названа высокая зависимость Беларуси от поставок энергоносителей из РФ, а также высокая доля российского рынка в общем объеме внешней торговли.

Помимо этого, Минск уведомляет инвесторов о состоянии внешнего госдолга, рисках в банковской системе и других важных финансовых параметрах.

Как ранее сообщал Sputnik, Беларусь в 2017 году намерена разместить евробонды на сумму около 800 миллионов долларов. Минфин отмечал, что размещение планируется примерно на семилетний срок. В Минфине также поясняли, что рассчитывают за счет этого выпуска рефинансировать подлежащую к выплате в январе 2018 года инвесторам сумму по погашению семилетних евробондов.

Беларусь уже осуществила два выпуска евробондов — в 2010 году и 2011 году — на общую сумму 1,8 миллиарда долларов. В настоящее время в обращении находятся семилетние евробонды на 800 миллионов долларов с погашением в 2018 году.    

 
Теги: Минск
 
 
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Презентационные мероприятия и встречи с потенциальными инвесторами будут проходить в течение нескольких недель в США и странах Европы.

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