Беларусь начала road show очередного выпуска евробондов

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Беларусь приступила к проведению road show очередного выпуска суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, сообщили Sputnik в министерстве финансов республики.



© Pixabay Минфин подтвердил road show белорусских евробондов 19 июня

Беларусь с 19 июня планирует провести в США и Европе road show еврооблигаций, номинированных в долларах. Республика в зависимости от рыночных условий намерена разместить два транша евробондов на 5 и 10 лет. Организаторами выступят Citi, Raiffeisen Bank International AG и Банк развития Беларуси.

"Мы подтверждаем наши намерения по участию в road show на следующей неделе. Все, что касается сроков начала проведения road show и что касается банков-организаторов", — ранее сообщили Sputnik в Минфине.

Конкретные сроки размещения новых выпусков белорусских евробондов и объем эмиссии не разглашаются, так как это является коммерческой тайной. Пресс-секретарь ведомства отметил, что road show будет проходить в течение нескольких недель. В рамках этого мероприятия состоится ряд встреч с потенциальными инвесторами и презентационных акций.

Беларусь также выпустила и представила потенциальным инвесторам проспект евробондов, в котором предупредила их о потенциальных страновых рисках. В числе рисков названа высокая зависимость Беларуси от поставок энергоносителей из РФ, а также высокая доля российского рынка в общем объеме внешней торговли.

Помимо этого, Минск уведомляет инвесторов о состоянии внешнего госдолга, рисках в банковской системе и других важных финансовых параметрах.

Как ранее сообщал Sputnik, Беларусь в 2017 году намерена разместить евробонды на сумму около 800 миллионов долларов. Минфин отмечал, что размещение планируется примерно на семилетний срок. В Минфине также поясняли, что рассчитывают за счет этого выпуска рефинансировать подлежащую к выплате в январе 2018 года инвесторам сумму по погашению семилетних евробондов.

Беларусь уже осуществила два выпуска евробондов — в 2010 году и 2011 году — на общую сумму 1,8 миллиарда долларов. В настоящее время в обращении находятся семилетние евробонды на 800 миллионов долларов с погашением в 2018 году.