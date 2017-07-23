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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 17-24 июля 2017 года
24.07.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
В середине июня на вторичном рынке впервые был отмечен рост цен, однако продлился он всего 1 неделю. Месяц спустя на “вторичке” вновь наметился перелом тренда и пока у цен сохраняется положительная динамика.
Цены на новостройки демонстрируют медленный рост уже третью неделю подряд. За последние 7 дней средняя цена квартир в новостройках Минска выросла на 0,3% и составляет на данный момент 1126 $/м2.
Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:
Объем предложения продолжает сокращаться. За минувшую неделю количество выставленных на продажу квартир уменьшилось на 0,8%. Самый сильный отток был зафиксирован у 1-комнатных квартир (-1,1%). Число “двушек” уменьшилось на 0,4%, 3- и 4-комнатных квартир стало меньше на 0,8-0,9%.
По сравнению с пиковым значением 2017 года предложение сократилось уже на 7%, при этом 1-комнатных квартир на рынке стало меньше на 13%.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 24 июля следующим образом:
Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:
Цены на 1- и 3-комнатные квартиры остались неизменными, в то время как “двушки” подорожали в среднем на 0,2%. Что касается цен на 4-комнатные квартиры, то они выросли за неделю на 0,5%.
Изменение цен в районах Минска на 24 июля выглядит следующим образом:
Сразу в семи столичных районах был отмечен рост цен на квартиры. В большинстве случаев темпы не превышали 0,3%, но в Октябрьском и Партизанском цены выросли в среднем на 0,7% и 1,3%, соответственно. Небольшое снижение на 0,1-0,2% зафиксировано в Московском и Центральном районах. По итогах минувшего месяца в “зелёной” зоне, символизирующей рост цен, оказались уже 5 районов.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 695 $/м2 (без изменений), Витебск – 545 $/м2 (+0,5%), Гомель – 558 $/м2 (-0,1%), Гродно – 693 $/м2 (-0,5%), Могилев – 586 $/м2 (без изменений).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю не изменилась и составляет 2 810 $/м2. Информация подготовлена по данным портала
Киев:
· Средняя цена на вторичном рынке за неделю снизилась на 0,1% и составляет 1428 $/м2.
· Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте не изменилась и равняется 817 $/м2. Источник данных – украинский портал
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала
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За неделю, с 17 по 24 июля 2017 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
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