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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 17-24 июля 2017 года

24.07.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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В середине июня на вторичном рынке впервые был отмечен рост цен, однако продлился он всего 1 неделю. Месяц спустя на “вторичке” вновь наметился перелом тренда и пока у цен сохраняется положительная динамика. Индекс цен на квартиры в Минске вырос за неделю на 0,1% и находится сейчас у отметки в 1136 $/м2.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 17-24 июля 2017 года

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Цены на новостройки демонстрируют медленный рост уже третью неделю подряд. За последние 7 дней средняя цена квартир в новостройках Минска выросла на 0,3% и составляет на данный момент 1126 $/м2.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 17-24 июля 2017 года

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 17-24 июля 2017 года

Объем предложения продолжает сокращаться. За минувшую неделю количество выставленных на продажу квартир уменьшилось на 0,8%. Самый сильный отток был зафиксирован у 1-комнатных квартир (-1,1%). Число “двушек” уменьшилось на 0,4%, 3- и 4-комнатных квартир стало меньше на 0,8-0,9%.

По сравнению с пиковым значением 2017 года предложение сократилось уже на 7%, при этом 1-комнатных квартир на рынке стало меньше на 13%.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 24 июля следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 17-24 июля 2017 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 17-24 июля 2017 года

Цены на 1- и 3-комнатные квартиры остались неизменными, в то время как “двушки” подорожали в среднем на 0,2%. Что касается цен на 4-комнатные квартиры, то они выросли за неделю на 0,5%.

Изменение цен в районах Минска на 24 июля выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 17-24 июля 2017 года

Сразу в семи столичных районах был отмечен рост цен на квартиры. В большинстве случаев темпы не превышали 0,3%, но в Октябрьском и Партизанском цены выросли в среднем на 0,7% и 1,3%, соответственно. Небольшое снижение на 0,1-0,2% зафиксировано в Московском и Центральном районах. По итогах минувшего месяца в “зелёной” зоне, символизирующей рост цен, оказались уже 5 районов.

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 17-24 июля 2017 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 17-24 июля 2017 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 695 $/м2 (без изменений), Витебск – 545 $/м2 (+0,5%), Гомель – 558 $/м2 (-0,1%), Гродно – 693 $/м2 (-0,5%), Могилев – 586 $/м2 (без изменений).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю не изменилась и составляет 2 810 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

·  Средняя цена на вторичном рынке за неделю снизилась на 0,1% и составляет 1428 $/м2.

·  Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте не изменилась и равняется 817 $/м2. Источник данных – украинский портал Realt.ua.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 17 по 24 июля 2017 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...

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