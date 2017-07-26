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Нацбанк: полугодие прошло на позитиве, дальше снижение инфляции может замедлиться

27.07.2017 14:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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Национальный банк констатирует позитивные изменения в денежно-кредитной сфере по итогам первого полугодия 2017 года. В частности, как говорится в пресс-релизе регулятора, в июне годовой темп прироста потребительских цен снизился до 6,5% с 10,6% в декабре 2016 года.

Базовая инфляция в июне 2017 года составила 5,3% в годовом выражении.

«Снижение фактической инфляции и уверенность в устойчивости данного процесса позволили Нацбанку в первом полугодии 2017 года ускорить динамику снижения ставки рефинансирования, что способствовало уменьшению процентных ставок и на кредитно-депозитном рынке», — отмечают в НББ.

На фоне избыточной ликвидности банков динамика кредитования остается невысокой, констатирует регулятор. В корпоративном сегменте кредитование сдерживает низкий платежеспособный спрос предприятий. В целом дезинфляционное влияние внутреннего спроса сохраняется, несмотря на активизацию потребительского кредитования во втором квартале.

На депозитном рынке сохраняется тенденция сокращения вкладов в инвалюте при росте срочных депозитов в белорусских рублях, что отражает процессы дедолларизации. Растут ЗВР.

«Инфляционные ожидания в экономике снижаются, хотя остаются достаточно высокими. В конце второго квартала отмечается более быстрое восстановление роста доходов населения и потребительского спроса, что наряду с июньским ростом цен на продовольствие может сдерживать дальнейшее замедление инфляции», — предупреждают в Нацбанке.

Во втором полугодии 2017 года Нацбанк планирует продолжить реализацию монетарной политики, направленной на устойчивое замедление инфляции и поддержание макроэкономической сбалансированности. В дальнейшем возможность снижения процентных ставок будет определяться развитием макроэкономической ситуации в целом, скоростью приближения темпов прироста цен к среднесрочной цели (не более 5% в 2020 году), а также состоянием и перспективами платежного баланса, считает регулятор.

 
 
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Национальный банк констатирует позитивные изменения в денежно-кредитной сфере по итогам первого полугодия 2017 года. В частности, как говорится в пресс-релизе...

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