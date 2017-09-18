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ФАС России против ограничений на ввоз сахара из Беларуси

19.09.2017 19:16 — Новости Экономики | Tut.by  
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступает за стимулирование экспорта сахара и проведение интервенций вместо введения запрета на импорт. Об этом заявил журналистам замглавы ФАС Андрей Цыганов.

«Мы, естественно, всегда являемся сторонниками не запретительных, заградительных мер, а мер прямо противоположных: вместо того, чтобы запрещать ввоз сахара лучше стимулировать вывоз и санацию рынка за счет интервенций, за счет формирования запасов», — сказал Цыганов (цитата по РИА Новости).

На прошлой неделе глава Минсельхоза России Александр Ткачев предложил ограничить импорт сахара из Казахстана и Беларуси для защиты местных производителей. Он оценил потери российских компаний в 1,2 млрд долларов.

По словам Цыганова, «эта тема обсуждается в правительстве, но решение не принято, потому что есть бюджетные ограничения и разные позиции — запрещать/стимулировать». «Получилось так, что люди вложились в рынок сахара, модернизировали заводы, развили посевы сахарной свеклы, сама свекла стала получше, получилось перепроизводство, и рынок нужно санировать», — отметил Цыганов (цитата по «Интерфаксу»).

Как Россия и Беларусь оказались на пороге сахарной войны

 
 
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступает за стимулирование экспорта сахара и проведение интервенций вместо введения запрета на импорт.

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