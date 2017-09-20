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Трамп попросил Порошенко хорошо обращаться с инвесторами из США

21.09.2017 19:08 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 сен – Sputnik. Американский президент Дональд Трамп призвал своего коллегу из Украины Петра Порошенко хорошо относиться к инвесторам из США.

Трамп попросил Порошенко хорошо обращаться с инвесторами из США
© REUTERS/ Lucas Jackson
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"Компании сейчас очень активно идут на Украину, они видят большой потенциал, позаботьтесь о них хорошенько", – сказал он во время встречи с Порошенко, состоявшейся в Нью-Йорке.

В свою очередь украинский лидер сообщил о росте товарооборота между странами, который отмечается в последнее время.

Порошенко назвал данный результат символом того, что Украина приветствует американские компании и создает благодаря им тысячи рабочих мест в стране.

 
Теги: Минск
 
 
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Лидер Штатов отмечает, что американские компании видят потенциал в Украине и активно идет работать на рынке этой страны.

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