Трамп попросил Порошенко хорошо обращаться с инвесторами из США

МИНСК, 21 сен – Sputnik. Американский президент Дональд Трамп призвал своего коллегу из Украины Петра Порошенко хорошо относиться к инвесторам из США.



© REUTERS/ Lucas Jackson Порошенко рассказал, как и чем США поможет украинской армии

"Компании сейчас очень активно идут на Украину, они видят большой потенциал, позаботьтесь о них хорошенько", – сказал он во время встречи с Порошенко, состоявшейся в Нью-Йорке.

В свою очередь украинский лидер сообщил о росте товарооборота между странами, который отмечается в последнее время.

Порошенко назвал данный результат символом того, что Украина приветствует американские компании и создает благодаря им тысячи рабочих мест в стране.