Кобяков обещает повышение зарплат некоторым категориям бюджетников

Белорусские власти буду рассматривать предложения по вопросу повышения зарплат для некоторых категорий бюджетников.

Об этом 17 октября на заседании Президиума Совмина заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

По его словам, основные решения по зарплате в госсекторе уже приняты. Увеличена ставка первого тарифного разряда бюджетникам, подняты зарплаты госслужащим и военнослужащим. Что касается зарплат низкооплачиваемых категорий работников бюджетной сферы, то этот вопрос планируется решить в ближайшее время.

Глава правительства напомнил, что рост заработной платы должен обеспечиваться увеличением производительности труда.

«Резервы роста заработной платы - в эффективной работе организаций реального сектора», - сказал он.

Напомним, по информации Белстата, в августе средняя зарплата выросла во всех регионах страны, тогда как в столице наблюдалось ее незначительное падение.По информации

Белстат, в августе реальная зарплата по Беларуси выросла на 6,6%, с начала года - на 3,2%: в августе она равнялась 844,4 рублям, в январе-августе - 784,5 рублям. В Минске зарплата выросла с начала года на 2,3%.

Самые высокие зарплаты, традиционно, сложились в сфере ИТ - порядка 3,3 тысяч в августе, самые низкие - в сфере социального обслуживания - 448 рублей в среднем.

Напомним, что Александр Лукашенко ранее высказал пожелание, чтобы средняя зарплата по предприятиям с низким заработком работников, составила 1000 рублей в 2018-2019 годах.

Глава администрации президента Наталья Кочанова, в свою очередь, потребовала довести зарплаты в столице до 700 долларов, а Андрей Кобяков тогда анонсировал повышение тарифной ставки первого разряда.

По данным Белстата, в августе номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в Беларуси составила:

Белстат сообщает, что в августе номинальная начисленная среднемесячная средняя зарплата составила:

В Брестской области 733,8 руб.;

В Витебской – 714,3 руб.;

В Гомельской – 761,0 руб.;

В Гродненской –735,9 руб.;

В Минской области – 886,8.

В Могилевской области – 723,9 руб.

В городе Минске – 1 138,3 рубля.