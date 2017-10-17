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Кобяков обещает повышение зарплат некоторым категориям бюджетников

17.10.2017 21:02 — Новости Экономики | БДГ  
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Белорусские власти буду рассматривать предложения по вопросу повышения зарплат для некоторых категорий бюджетников.

Об этом 17 октября на заседании Президиума Совмина заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

По его словам, основные решения по зарплате в госсекторе уже приняты. Увеличена ставка первого тарифного разряда бюджетникам, подняты зарплаты госслужащим и военнослужащим. Что касается зарплат низкооплачиваемых категорий работников бюджетной сферы, то этот вопрос планируется решить в ближайшее время.

Глава правительства напомнил, что рост заработной платы должен обеспечиваться увеличением производительности труда.

«Резервы роста заработной платы - в эффективной работе организаций реального сектора», - сказал он.

Напомним, по информации Белстата, в августе средняя зарплата выросла во всех регионах страны, тогда как в столице наблюдалось ее незначительное падение.По информации

Белстат, в августе реальная зарплата по Беларуси выросла на 6,6%, с начала года - на 3,2%: в августе она равнялась 844,4 рублям, в январе-августе - 784,5 рублям. В Минске зарплата выросла с начала года на 2,3%.

Самые высокие зарплаты, традиционно, сложились в сфере ИТ - порядка 3,3 тысяч в августе, самые низкие - в сфере социального обслуживания - 448 рублей в среднем.

Напомним, что Александр Лукашенко ранее высказал пожелание, чтобы средняя зарплата по предприятиям с низким заработком работников, составила 1000 рублей в 2018-2019 годах.

Глава администрации президента Наталья Кочанова, в свою очередь, потребовала довести зарплаты в столице до 700 долларов, а Андрей Кобяков тогда анонсировал повышение тарифной ставки первого разряда.

По данным Белстата, в августе номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в Беларуси составила:

Белстат сообщает, что в августе номинальная начисленная среднемесячная средняя зарплата составила:

  • В Брестской области 733,8 руб.; 
  • В Витебской – 714,3 руб.; 
  • В Гомельской – 761,0 руб.;
  • В Гродненской –735,9 руб.;
  • В Минской области – 886,8.
  • В Могилевской области – 723,9 руб.
  • В городе Минске – 1 138,3 рубля.

Между тем, как следует из информации Белстата, реальные денежные доходы населения продолжают снижаться, в январе-августе они снизились на 0,1% по отношению к аналогичному периоду минувшего года.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 92
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Белорусские власти буду рассматривать предложения по вопросу повышения зарплат для некоторых категорий бюджетников. Об этом 17 октября на заседании Президиума...

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