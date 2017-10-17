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Кобяков обещает повышение зарплат некоторым категориям бюджетников
17.10.2017 21:02 — Новости Экономики | БДГ
Белорусские власти буду рассматривать предложения по вопросу повышения зарплат для некоторых категорий бюджетников.
Об этом 17 октября на заседании Президиума Совмина заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.
По его словам, основные решения по зарплате в госсекторе уже приняты. Увеличена ставка первого тарифного разряда бюджетникам, подняты зарплаты госслужащим и военнослужащим. Что касается зарплат низкооплачиваемых категорий работников бюджетной сферы, то этот вопрос планируется решить в ближайшее время.
Глава правительства напомнил, что рост заработной платы должен обеспечиваться увеличением производительности труда.
«Резервы роста заработной платы - в эффективной работе организаций реального сектора», - сказал он.
Напомним, по информации Белстата, в августе средняя зарплата
Белстат, в августе
Самые высокие зарплаты, традиционно, сложились в сфере ИТ - порядка 3,3 тысяч в августе, самые низкие - в сфере социального обслуживания - 448 рублей в среднем.
Напомним, что Александр Лукашенко ранее
Глава администрации президента Наталья Кочанова, в свою очередь,
По данным Белстата, в августе номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в Беларуси составила:
Белстат сообщает, что в августе номинальная начисленная среднемесячная средняя зарплата составила:
Между тем, как следует из информации Белстата, реальные денежные доходы населения
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Белорусские власти буду рассматривать предложения по вопросу повышения зарплат для некоторых категорий бюджетников. Об этом 17 октября на заседании Президиума...
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